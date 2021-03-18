ضجة في إسرائيل.. تمثال عارٍ بوضعية محرجة لـ نتنياهو

أثار تمثال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر فيه عاريا بوضعية القرفصاء، ضجة كبيرة في تل أبيب.





ونشرت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو لتمثال صنعه معارض لنتنياهو وتم وضعه في ميدان "هبيما" وسط تل أبيب وذلك قبل 6 اأيام من إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.





ولم تعرف بعد هوية صانع التمثال، الذي تعرض لانتقادات واسعة من مؤيدين لنتنياهو، اعتبروا أن هذا العمل يتجاوز حدود المعارضة، وسيكسب نتنياهو مزيدا من التأييد في الشارع.





وأزالت بلدية تل أبيب التمثال بعد وقت قصير من اكتشافه، فيما شرعت الشرطة الإسرائيلية في استجواب المارة بشأنه.





وهذه ليست المرة الأولى التي يصنع فيها معارضون لنتنياهو تمثالا على هيئته.





ففي يوليو 2020، أقام الفنان إيتاي زلايت معرضا في تل أبيب عرض فيه تمثالا لنتنياهو جالسًا أمام طاولة مكدسة بالطعام، وكعكة على شكل العلم الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان "العشاء الأخير".





وتشهد إسرائيل في 23 مارس الجاري، انتخابات لاختيار 120 عضوا بالكنيست وهي الرابعة في غضون عامين.