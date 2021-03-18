إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارتين ووقوع مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ربع نقل "2185 ي ص أ" مع سيارة ملاكي رقم"2486 ي م د"، وأسفر الحادث عن إصابة "بهاء الدين.غ.أ" 24 سنة، و"عبدالعزيز.ح.ع" 27 سنة ، و"ولاء.ح.ع"35 سنة ، و"فاطمة.ا.ح"40 سنة ، و"محمد.ر.ع"47 سنة.