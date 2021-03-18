البنك المركزي: القسط الشهري 1127 جنيها لشقق محدودي الدخل.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن "البنك المركزي يكشف شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل"، حيث كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، شروط مبادرة التمويل العقارى لمحدودي ومتوسطى الدخل، موضحًا أن الحد الأقصى لسعر شقق محدودي الدخل 350 ألف جنيه.



شقق محدودي الدخل



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي بقناة "صدي البلد" أن محدود الدخل لا يزيد دخلهم بالنسبة للأعزب عن 4500 جنيه والأسرة 6 آلاف جنيه شهري، لافتًا إلى أن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل لا يزيد عن مليون جنيه.



وأضاف أنه يشترط ألا يزيد الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف للأسرة شهريا لمتوسطي الدخل.



مدة التقسيط



ولفت إلى أنه يسمح للمواطن أن يقلل مدة التقسيط من 30 عامًا إلي 10 أو 20 عامًا، مشيرًا إلي أن سعر الفائدة لن يتغير عن القسط الشهري الذي يدفعه المواطن خلال 30 عاما.



القسط الشهري



وأكد أن القسط الشهري يصل إلى 1127 جنيها لمدة 30 عاما، بالنسبة لمحدودي الدخل، بفائدة 3 %.



متوسطو الدخل



وأضاف: اذا كان سعر الشقة 400 ألف جنيه يكون القسط الشهري 1700 جنيه شهريا من خلال المبادرة، موضحًا أن شرط الحصول علي وحدة سكنية ألا يكون حصل علي أي شقة في أي مبادرات سابقة.



سن الحاصل علي وحدة سكنية



ولفت إلي أن صغر سن الحاصل علي وحدة سكنية يكون أفضل للتقسيط علي 30 عاما، مشيرًا إلي أن ما هو فوق سن الستين لهم وحدات سكنية بشروط مختلفة والقدم يصل إلى 40% فأكثر من إجمالي السعر.



وأشار إلي أن أي بنك ضمن مبادرة البنك المركزي يمكن من خلال الحصول على التمويل، مشيرًا إلي أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدود ومتوسطي الدخلي يصل إلى 120 مليار جنيه تتحملها الدولة



وأوضح أن مبادرة البنك المركزي ستغطي 200 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أنه خلال أيام سيتم طرح كراسة شروط المبادرة.

