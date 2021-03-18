دمياط تستعد لتنفيذ الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون للإعداد المسبق للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية و الإستراتيجية، و وزارة التنمية المحلية..





وقد نوهت "محافظ دمياط" الى أنه تم وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الموجة الـ 17 والتى ستبدأ يوم السبت القادم الموافق 20 مارس، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع المخالفات وذلك حفاظًا علي حق الدولة و استرداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى النيل،.





وأكدت "المحافظ" انه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء الوحدات المحلية بالابلاغ الفورى عن أي حالات تعدِ جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.



