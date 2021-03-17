اختيار كفر سعد ورأس البر و عزبة البر ضمن مشروع التطوير الحضارى

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، سُبل تنفيذ مشروع التطوير الحضرى التشاركى، والمقرر تنفيذه على مستوى المدن المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat..





حيث تناول اللقاء المُنعقد اليوم بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية ، وذلك بحضور رانيا هداية مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ود. سلمى يسرى مديرة برنامج التطوير الحضرى ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، م. هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي بالصندوق و الدكتورة سحر عطية استشارى المشروع، استعراض المحاور والخطوات التنفيذية للمشروع، الذى يستهدف تحسين معايير التطوير العمرانى وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمخطط الاستراتيجى القومى ٢٠٥٢ وكذا تطوير المناطق السكنية القائمة والرؤى المستقبلية للامتدادات العمرانية..،





وفى هذا الصدد.. أوضحت "محافظ دمياط" أنه وفقًا للاستراتيجية الخاصة بالمشروع يتم العمل فى ضوء البيانات الاقتصادية و السكنية المختلفة، وكيفية وضع معايير للتعامل مع المناطق العشوائية ودراسة علاقتها بالمدينة ككل لاستغلال الموارد داخل المدن ودمجها، للخروج بمخطط شامل يتضمن معايير التطوير طبقًا للأولويات وذلك من خلال عدة مراحل لكافة القطاعات بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، منوهة الى أنه تم اختيار مدن دمياط وكفر سعد ورأس البر وعزبة البرج، لتنفيذ المشروع بهم، إذ أكدت "المحافظ" أنه تم اختيار هذه المدن نظرًا لتنوع النشاطات بهم من أنشطة صناعية و زراعية و سياحية و كذلك الصيد..





هذا وقد توجهت "الدكتورة منال عوض" بالشكر إلى المهندس خالد صديق و ممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الجهد المبذول بمخطط المشروع، وتعاونهم الدائم مع محافظة دمياط لتنفيذ العديد من الخطط التشاركية..





وعلى الجانب الآخر.. أشاد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية و ممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجهود محافظ دمياط فى تنفيذ مشروع "نحو مدن عربية بدون مناطق غير رسمية" إذ تم توفير قاعده بيانات كاملة ودراسات شاملة لتحقيق التطوير العمرانى، حيث وبفضل تلك الجهود تم اختيار محافظة دمياط من أفضل المدن بهذا المشروع نظرًا لما توافر بها من جميع الإمكانيات للبدء فى أعمال التطوير العمرانى.





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