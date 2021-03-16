لراحة المرضى .. مركز لتلقي العلاج البيولوجي بمستشفى الهلال بدمياط

تفقدت الدكتورة ايمان عيسي مدير التموين الطبي والصيدليات بفرع التأمين الصحى بدمياط ، يرافقها كلامن أحمد الخياط نائب مدير الفرع للشئون المالية والادارية بالفرع والدكتورة منار موافي رئيس قسم الصيدليات والدكتور طارق السعيد رئيس قسم التفتيش الصيدلى ، مركز البيولوجى لامراض المناعة بمستشفي الهلال التابعه لفرع التامين الصحى بدمياط ، للتاكد من انتظام العمل بالمركز بعد افتتاحة مؤخرا .





جاء تجهيز المركز بالتنسيق مع الدكتور خالد سلامة مدير مستشفي الهلال والدكتورة دلال البرقي صيدلى المستشفي وطاقم التمريض بالمستشفي.





ومن جانبها اعلنت الدكتورة ايمان عيسي مدير التموين الطبي والصيدليات بالفرع، ان فكرة تجهيز مركز اعطاء العلاج البيولوجى بمستشفي الهلال جاءت من اجل توفير خدمة متطورة لمنتفعى التامين الصحى بدمياط ممن يحصلون على العلاج البيولوجى ولتخفيف العبء على المنتفعين من مرضي الامراض المناعية وان يتلقي المريض العلاج مباشرة بالمستشفي بدلا من صرفة من العيادات الخارجية التابعه للفرع بنظام التذكرة .









واوضحت، بان صرف العلاج بالمركز غير قابل لأى خطأ وارد وامن في ذات الوقت للمريض خاصة وان طاقم التمريض بالمستشفي هو من يقوم باعطاء الجرعات للمرضي لضمان الامن والجودة حيث يتم صرف 71 جرعه علاج بيولوجى شهريا للمرضي التابعين للتامين الصحى.

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