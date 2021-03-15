الاعتماد على النظم الحديثة.. دورة عمل بميناء دمياط

صرح اللواء بحري وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه تنفيذا لسياسة الدولة بالاعتماد على النظم الآلية الحديثة فى تطوير دورات العمل المختلفة داخل المواني المصرية تقدم الهيئة برنامجًا تدريبيًا على مدار ثلاثة أيام لأصحاب تراخيص مزاولة نشاط النقل والتخليص الجمركى بالميناء.





وأضاف أن التدريب خاص باستخدام التطبيقات الآلية الخاصة بدورة عمل دخول الحاويات الصادر والتى سيتم تشغيلها تجريبيًا يوم 21 مارس.





وأشار إلى أن التدريب يتضمن حوكمة الإجراءات وتقليل التعامل الورقى والمستندات إختصارًا للوقت والتكلفة وطبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.





وأوضح أن التدريب يهدف إلى استخدام نظم الية حديثة وتطوير لفكر العاملين داخل الموانى المصرية وخاصة ميناء دمياط.





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