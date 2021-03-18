محافظ جنوب سيناء: تركيزنا على شرم الشيخ فقط انتهى من القاموس .. فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن شباب ومشايخ جنوب سيناء في العين والقلب، والرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات مباشرة بتنمية محافظة سيناء، حيث أنه لم يكن أبناؤنا يحلمون بالدراسة في بلدنا، وكانوا يدرسون في مدارس السويس والإسماعيلية، والآن تحقق الحلم ببناء جامعة الملك سلمان، إضافة إلى أن تم تدشين الطريق الدولي لحل مشكلة الطرق".





وأضاف "محافظ جنوب سيناء"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أنه جرى رفع كفاءة عدد كبير من المستشفيات، إذ جرى افتتاح مستشفى طابا، وهناك وحدة في منطقة المراغ، كما تستعد المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.





وأشار "محافظ جنوب سيناء"، إلى أن كان هناك اعتقادا بأن محافظة جنوب سيناء عبارة عن مدينة شرم الشيخ، ولكن هذا الكلام انتهى من القاموس، مضيفا أن ما تم تطويره في المحافظة غير مسبوق، فقد تم إنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية والطرق.





وأكمل " كما تم إنشاء 27 ملعبا، مؤكدا أن سانت كاترين سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة بسبب تطوير مشروع التجلي الأعظم"، مشيرا إلى أن العام المقبل سوف نقوم بالإعلان عن عدم وجود وادى بالمحافظة خالى من وجود مدرسة على الأقل.



