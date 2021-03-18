من أجل وجبة مجانية.. 150 شخصًا يغيرون أسماءهم إلى «سلمون» في هذه الدولة

في حالة فريدة من نوعها، اضطر مسئولون تايوانيون إلى التدخل لمناشدة المواطنين للتوقف عن تغيير أسمائهم إلى "سلمون" من أجل الحصول على وجبة سوشي مجانية.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، تفاصيل القصة موضحًا أن حوالي 150 شخصًا تقدموا بطلبات خلال اليومين الماضيين لتغيير أسمائهم بشكل قانوني، وذلك بسبب عرض ترويجي أعلنته سلسلة مطاعم سوشي شهيرة، بحيث يحصل أي شخص يقدم بطاقة هوية تحتوي على الأحرف الصينية لكلمة "سلمون" على كل ما يمكنه تناوله من السوشي مجانًا.









وصرح طالب جامعي لوسائل إعلام محلية بأنه غير اسمه فعليًا صباح الخميس وتناول كمية من السوشي يُقدر ثمنها بـ170 جنيهًا إسترلينيًا، وأعلن أن اسمه الأول الجديد أصبح "Bao Cheng Gui Yu"، والذي يشتمل في ترجمته على "سمك السلمون".





لكن مسئولين تايوانيين لم يتمكنوا من رؤية الجانب المضحك في تبعات العرض الترويجي، واتهموا هؤلاء الذي حاولوا تغيير أسمائهم من أجل الحصول على مثل هذا العرض بتضييع الوقت بطلبات زائفة، وصرح نائب وزير الداخلية "تشين تسونج ين" بأن هذا النوع من محاولات تغيير الأسماء لا يهدر الوقت فحسب، لكنه يسفر أيضًا عن معاملات ورقية غير ضرورية، وحث المواطنين على عدم إهدار مواردهم الإدارية وأن يكونوا "أكثر عقلانية" حيال مثل هذه الأمور في المستقبل.









وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على هذه الظاهرة اسم "فوضى السلمون"، وأجرت مقابلات مع أشخاص استفادوا من العرض الترويجي، وصرحت سيدة لقبها "تونج" لمحطة تلفزيونية قائلة: "غيرت اسمي الأول إلى سلمون وقام اثنان من أصدقائي بالخطوة ذاتها أيضًا"، مضيفة "سنغير أسماءنا مرة أخرى بعد ذلك إلى ما كانت عليه".



