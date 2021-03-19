ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال شعبان: رسالة الطبيب هي الإنسانية ومعاملة الناس بلطف

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:32 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب  عميد معهد القلب القومى سابقًا، إن تكريم الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره هو تكريم لكل الأطباء.

وتابع شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" رسالة الطبيب هي الإنسانية و معاملة الناس بلطف، مردفا:" نصف كلمة طبطبة هي كلمة طب والطبيب الإنسان هو الذي يطبطب على مشاعر مرضاه"

وأردف:" المريض ليس اسمه حالة وانا دايما بعلم الرسالة دي لابني طبيب القلب وبقوله المريض له اسم ويجب تقدير مشاعره وعدم مناداته باسم حالة".

وأكمل أستاذ القلب:" أطباء مصر قاموا بدور كبير في أزمة كورونا وقدموا ارواحهم فداء الوطن وتكريم  الرئيس السيسي اليوم لهم برفقة رجال الجيش والشرطة هي رسالة تقدير كبيرة لكل الأطباء علي ما قاموا به من جهود خلال الفترة الأخيرة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تدخل طبي عاجل بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ ساق مريض من البتر

عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور

الأطباء تحتفل بـ يوم الطبيب المصري الـ43| وزيرة الصحة: تفعيل صندوق مخاطر المهن الطبية.. حسين خيري: نحن في أيام حرب ضد كورونا.. تاج الدين: سجلنا عطاء بلا حدود.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

محمد الجندى: شركة إسرائيلية تقف وراء تطبيق "تحريك الموتى" لمعرفة الأنساب

نرمين الفقى تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: إزاى مش ملكة جمال

محمد علي خير مقترحا استمرار تجربة الامتحان الموحد: فكرة خارج الصندوق

دبي تعتمد إجراءات وقائية جديدة خلال شهر رمضان

غلق جزئي لـ شارع الوحدة في الاتجاهين أمام مستشفى حميات إمبابة

كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا لتسليمها مواطنا إلى أمريكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة