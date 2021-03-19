جمال شعبان: رسالة الطبيب هي الإنسانية ومعاملة الناس بلطف

قال الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب عميد معهد القلب القومى سابقًا، إن تكريم الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره هو تكريم لكل الأطباء.





وتابع شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" رسالة الطبيب هي الإنسانية و معاملة الناس بلطف، مردفا:" نصف كلمة طبطبة هي كلمة طب والطبيب الإنسان هو الذي يطبطب على مشاعر مرضاه"





وأردف:" المريض ليس اسمه حالة وانا دايما بعلم الرسالة دي لابني طبيب القلب وبقوله المريض له اسم ويجب تقدير مشاعره وعدم مناداته باسم حالة".





وأكمل أستاذ القلب:" أطباء مصر قاموا بدور كبير في أزمة كورونا وقدموا ارواحهم فداء الوطن وتكريم الرئيس السيسي اليوم لهم برفقة رجال الجيش والشرطة هي رسالة تقدير كبيرة لكل الأطباء علي ما قاموا به من جهود خلال الفترة الأخيرة".