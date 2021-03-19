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أخبار العالم

اجتماع ألاسكا.. بلينكن يتهم الصين بتهديد الاستقرار العالمي

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين، بتهديد الاستقرار العالمي، فيما توعدت بكين باتخاذ إجراءات حازمة ضد "التدخلات الأمريكية".

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع لمسؤولين أمريكيين وصينيين في ألاسكا، الخميس.

وقال بلينكن، في الاجتماع الذي يستمر يومين، إن تصرفات الصين "تهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي".

وأضاف أمام أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيشي ووزير الخارجية وانج يي: "سنناقش مخاوفنا العميقة بشأن تصرفات الصين في شينجيانج" حيث تتهم واشنطن بكين بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الأويجور، وكذلك في ”هونج كونج وتايوان“ فضلا عن "الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي ضد حلفائنا".

وتابع: "كل من هذه التصرفات تهدد النظام القائم على قواعد تضمن الاستقرار العالمي لذا لا يتعلق الأمر فقط بمسائل داخلية، ونشعر بمسؤولية التطرق إليها".
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