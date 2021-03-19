مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد يصل لـ مطار القاهرة

وصل منذ قليل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد إلى مطار القاهرة الدولي .





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء قد طلب التعاقد مع أرتور أوليفيرا مدرب حراس التعاون السعودي السابق، ليقود حراس الأبيض.





وجاء أرتور إلى القاهرة اليوم على أن يستلم مهام عمله في الزمالك بعد أيام قليلة من خسارة الفريق الأبيض أمام الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.





وتعاقد الزمالك منذ أيام قليله مع الفرنسي باتريس كارتيرون ليقود الجهاز الفني للفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.