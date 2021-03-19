ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد يصل لـ مطار القاهرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:59 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
وصل منذ قليل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد إلى مطار القاهرة الدولي .

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء قد طلب التعاقد مع أرتور أوليفيرا مدرب حراس التعاون السعودي السابق، ليقود حراس الأبيض.

وجاء أرتور إلى القاهرة اليوم على أن يستلم مهام عمله في الزمالك بعد أيام قليلة من خسارة الفريق الأبيض أمام الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وتعاقد الزمالك منذ أيام قليله مع الفرنسي باتريس كارتيرون ليقود الجهاز الفني للفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كارتيرون يكشف حقيقة عودته لتدريب الزمالك خلفا لـ باتشيكو

تعرف على موعد وصول كارتيرون لقيادة الزمالك

كارتيرون يعود لـ تدريب الزمالك بعد موافقة التعاون السعودي.. تفاصيل

خلفا لـ باتشيكو.. كارتيرون يصل القاهرة لتدريب الزمالك

بعبع الترجي.. ماذا قالت الصحف التونسية عن عودة كارتيرون لتدريب الزمالك؟

استعدادا للترجي.. كارتيرون يصل الزمالك لتولي تدريب الفريق

ترشيحاتنا

مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد يصل لـ مطار القاهرة

حكم عدم صلة الرحم لبعد المسافة؟.. الإفتاء ترد

بملابس سوداء.. الفيشاوى وزوجته يثيران الجدل على البحر

ثلاثي الزمالك يعتذر لباتشيكو عقب رحيله عن الزمالك

للمرة الثالثة.. سرقة شقة مسئول سابق بالتربية والتعليم

بقدرات قوية وشعار جديد بيجو تكشف عن أحدث إصداراتها.. 308 الجديدة كليا.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة