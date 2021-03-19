متحدث تنسيقية شباب الأحزاب يكشف سر شعار "سياسة بمفهوم جديد"





قال المهندس كريم عبدالعاطي، المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مكمن القوة لدينا يتمثل في كوننا كيان شبابي يضم في عضويته 25 حزب سياسي وعدد من المستقلين السياسيين من مختلف التوجهات والايديولوجيات،مشيرا إلى أن هذا الكيان قائم على التنوع والتعددية.





وأوضح عبدالعاطي خلال كلمته بندوة "صدى البلد"، أن القرارات داخل التنسيقية تصدر بشكل توافقي، فلا يوجد لدينا أغلبية أو أقلية، الجميع لديه مساحة مشتركة وأرضية ثابتة وهي الصالح العام والمصلحة الوطنية، كما نضع مصلحة المواطن المصري كأولوية لدينا.





وعن شعار التنسيقية "السياسة بمفهوم جديد"، قال إنه يعني تجمع الشباب المصري في منصة حوارية وكيان واحد يحوي جميع الطاقات، مؤكدا أن الشباب المصري لديه القدرة على تغيير المشهد، كما لديه العزيمة والإصرار على المشاركة في تحديد مصيره وبناء هذا الوطن.



