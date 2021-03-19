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سيارات

فورد تطرح اكويتر 2022 SUV الجديدة كليًا .. صور

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:00 م
فورد اكويتر 2022
فورد اكويتر 2022
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اشرف عطية
أعلنت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية عن طرح السيارة فورد اكويتر SUV الجديدة للسوق الصيني بالتعاون مع شريكها المحلي Jiangling، بداخلية أنيقة بثلاثة صفوف مقاعد وشاشتين 12.3 إنش مشابهتين لشاشات مرسيدس.

ويبلغ طول  فورد اكويتر 193.1 إنش وارتفاعها 69.1 إنش وعرضها 76 إنش، مع داخلية 6 مقاعد حصرية، مقعدين لكل صف، ولمسات داخلية فاخرة تشمل زخرفات خشبية ومساند ذراع منفصلة لمقاعد الصف الثاني وسقف شمسي والمزيد.

وستنطلق فورد إكويتر بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 221 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج 6 سرعات مع نظام دفع أمامي قياسي أو دفع كلي اختياري وستمثل السيارة منافسة مباشرة لجيب جراند كوماندر الحصرية للسوق الصيني مع طرحها نهاية مارس من العام الجاري 2021 .

وكشفت فورد الأمريكية ثاني أكبر شركة لإنتاج السيارات في الولايات المتحدة عن تراجع مبيعاتها خلال شهر فبراير ، وذلك بنسبة 14.1 % إلى 163520سيارة ، وذلك مقابل 190255سيارة ، وذلك خلال الشهر نفسه من العام الماضي .

وأكدت فورد أن المبيعات تفوقت خلال يناير، وبلغت حصة فورد من سوق المبيعات التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة في شهر فبراير الحالي إلى 12 % مقابل 11.7 % خلال الشهر نفسه.
فورد تطرح اكويتر 2022 SUV الجديدة كليًا .. صور
فورد تطرح اكويتر 2022 SUV الجديدة كليًا .. صور
فورد تطرح اكويتر 2022 SUV الجديدة كليًا .. صور
فورد تطرح اكويتر 2022 SUV الجديدة كليًا .. صور
فورد تطرح اكويتر 2022 SUV الجديدة كليًا .. صور
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