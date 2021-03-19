المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الكينزية العسكرية

الكينزية العسكرية هي سياسة اقتصادية تستند إلى الموقف القائل بأنه يجب على الحكومة زيادة الإنفاق العسكري لتعزيز النمو الاقتصادي . إنها سياسة تحفيز مالي كما دعا إليها جون مينارد كينز . ولكن حيث دعا كينز إلى زيادة الإنفاق العام على العناصر المفيدة اجتماعيًا (البنية التحتية على وجه الخصوص) ، تم تخصيص إنفاق عام إضافي لصناعة الأسلحة ، ومجال الدفاع هو الذي يمارس فيه السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أكبر.





الأمثلة النموذجية لمثل هذه السياسات هي ألمانيا الاشتراكية القومية ، أو الولايات المتحدة أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية ، وخلال رئاستي فرانكلين روزفلت و هاري ترومان . ويرتبط هذا النوع من الاقتصاد إلى الاعتماد المتبادل بين الرفاه و الحرب دول، الذي يغذي الأخير السابق، في دوامة يحتمل أن تكون غير محدودة.





غالبًا ما يستخدم المصطلح بازدراء للإشارة إلى السياسيين الذين يرفضون على ما يبدو الاقتصاد الكينزي ، لكنهم يستخدمون الحجج الكينزية لدعم الإنفاق العسكري المفرط. كان جزء كبير من اقتصاد الرايخ الثالث موجهًا نحو العسكرة ، خاصة للتحضير لحرب محتملة مع الدول السلافية ، بدلًا من إنتاج السلع الاستهلاكية أو نحو التوسع التجاري.





ومع ذلك، فقد أدى تركيز رأس المال في صناعة الأسلحة إلى التوسع السريع في القدرة الصناعية الألمانية وساعد في تقليل معدلات البطالة .في الولايات المتحدة تم تطبيق هذه النظرية خلال الحرب العالمية الثانية ، وخلال رئاستي فرانكلين ديلانو روزفلت و هاري ترومان ، وهذا الأخير مع وثيقة NSC-68 .





استمر تأثير الكينزية العسكرية على خيارات السياسة الاقتصادية الأمريكية حتى حرب فيتنام . يؤكد الكينزيون أنه يجب استخدام الإنفاق الحكومي أولًا لأغراض مفيدة مثل الاستثمار في البنية التحتية ، ولكن حتى الإنفاق غير المفيد قد يكون مفيدًا أثناء فترات الركود. دافع جون ماينارد كينز عن إمكانية استخدام الإنفاق الحكومي "لصالح السلام والازدهار" بدلًا من "الحرب والدمار".





مثال على هذه السياسات هو إدارة الأشغال العامة في الثلاثينيات في الولايات المتحدة .في عام 1933 ، كتب جون ماينارد كينز رسالة مفتوحة إلى الرئيس فرانكلين روزفلت يحث فيها الرئيس الجديد على اقتراض الأموال لإنفاقها على برامج الأشغال العامة.





وبالتالي ، بصفتي المحرك الرئيسي في المرحلة الأولى من تقنية الاسترداد ، أركز بشدة على زيادة القوة الشرائية الوطنية الناتجة عن الإنفاق الحكومي الذي يتم تمويله من خلال القروض وليس عن طريق فرض ضرائب على الدخل الحالي. لا شيء آخر مهم بالمقارنة مع هذا. في فترة الازدهار ، يمكن أن يحدث التضخم من خلال السماح بائتمان غير محدود لدعم الحماس المتحمس للمضاربين التجاريين. ولكن في حالة الركود ، فإن الإنفاق على القروض الحكومية هو الوسيلة الوحيدة المؤكدة لتأمين زيادة الإنتاج بسرعة عند ارتفاع الأسعار. هذا هو السبب في أن الحرب تسببت دائمًا في نشاط صناعي مكثف. في الماضي ، اعتبر التمويل الأرثوذكسي الحرب على أنها العذر الشرعي الوحيد لخلق فرص العمل من خلال الإنفاق الحكومي. أنت ، سيدي الرئيس ، بعد أن تخلصت من مثل هذه القيود.





بينما تعود الفكرة إلى كينز، غالبًا ما يُنسب مصطلح مشابه إلى بارني فرانك ، ويبدو أنه تم استخدامه لأول مرة حول تمويل مقاتلة F-22 . ستأتي هذه الحجج من نفس الأشخاص الذين أنكروا أن خطة الانتعاش الاقتصادي خلقت أي وظائف. لدينا فلسفة اقتصادية غريبة للغاية في واشنطن: تسمى الكينزية المسلحة.





إنها وجهة النظر القائلة بأن الحكومة لا تخلق الوظائف عندما تمول بناء الجسور أو الأبحاث المهمة أو تعيد تدريب العمال ، ولكن عندما تبني طائرات لن تُستخدم أبدًا في القتال ، فهذا بالطبع خلاص اقتصادي.يؤكد النقد الاقتصادي المباشر للكينزية العسكرية أن النفقات الحكومية على السلع العامة غير العسكرية مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل الجماعي وإصلاح البنية التحتية تخلق وظائف أكثر من النفقات العسكرية المكافئة. نعوم تشومسكي ، ناقد للكينزية العسكرية ، يؤكد أن الكينزية العسكرية تقدم مزايا الدولة على الكينزية غير العسكرية .





على وجه التحديد ، يمكن تنفيذ الكينزية العسكرية بأقل قدر من الاهتمام العام والمشاركة. "الإنفاق الاجتماعي قد يثير الاهتمام والمشاركة العامة ، وبالتالي تعزيز تهديد الديمقراطية ؛ يهتم الجمهور بالمستشفيات والطرق والأحياء وما إلى ذلك ، ولكن ليس لديه رأي في اختيار الصواريخ والطائرات المقاتلة عالية التقنية". بشكل أساسي ، عندما يكون الجمهور أقل اهتمامًا بتفاصيل الإنفاق الحكومي ، فإنه يمنح الدولة مزيدًا من حرية التصرف في كيفية إنفاق الأموال.









يمكن التمييز بين الأشكال التالية من الكينزية العسكرية:أولًا ، هناك فرق بين استخدام الإنفاق العسكري "كمضخة أولية" ، والجهود المبذولة لتحقيق تأثيرات مضاعفة طويلة الأجل من خلال الإنفاق المحدد. قد تختار الحكومة الموافقة على شراء الطائرات المقاتلة أو السفن الحربية أو غيرها من السلع العسكرية للتغلب على الركود. بدلًا من ذلك ، قد تختار الموافقة على شراء الطائرات المقاتلة أو السفن الحربية أو غيرها من السلع العسكرية طوال سنوات دورة عمل معينة. نظرًا لأن بناء أنظمة التسلح الكبيرة يتطلب تخطيطًا وبحثًا مكثفين ، فإن الدول الرأسمالية تفضل عمومًا الاعتماد على مشتريات الأسلحة أو المخصصات العسكرية الأخرى لوضع السياسات الاقتصادية الكلية والتنظيم على المدى الطويل.





ثانيا، التمييز الثاني الذي يجب القيام به هو بين الأشكال الأولية والثانوية للكينزية العسكرية. في كلتا الحالتين ، تستخدم الدولة آلية المضاعف لتحفيز الطلب الكلي في المجتمع. لكن الشكل الأساسي للكينزية العسكرية يشير إلى حالة تستخدم فيها الدولة مخصصاتها العسكرية كوسيلة رئيسية لدفع دورة الأعمال. في حالة وجود شكل ثانوي من الكينزية العسكرية ، تساهم المخصصات المعينة في توليد طلب إضافي ، ولكن ليس إلى الحد الذي يكون فيه الاقتصاد مدفوعًا بالكامل ، أو في المقام الأول ، من خلال المخصصات العسكرية.





ثالثا: يبدأ التمايز الثالث من ملاحظة أن الاقتصادات الرأسمالية الحديثة لا تعمل كنظم مغلقة ولكنها تعتمد على التجارة الخارجية والصادرات كمنافذ لبيع جزء من فائضها. تنطبق هذه الملاحظة العامة أيضًا على الفائض المتولد في القطاع العسكري. كما تؤكد الكمية الهائلة من البيانات المتعلقة بالترويج الحكومي لصادرات الأسلحة ، تحاول الدول الرأسمالية بنشاط ضمان حصول شركات الأسلحة لديها على أوامر الاستيراد من الدول الأجنبية ، وهي تفعل ذلك من بين أمور أخرى من أجل إحداث تأثيرات مضاعفة. ومن ثم ، هناك حاجة أيضًا للتمييز بين شكلي الكينزية العسكرية المحلية و "الخارجية".









حاول العديد من الاقتصاديين تقدير التأثير المضاعف للنفقات العسكرية بنتائج متباينة. خلص التحليل التلوي لـ 42 دراسة أولية مع 243 تقديرًا إلى أن النفقات العسكرية تميل إلى زيادة الاقتصاد في البلدان المتقدمة من خلال الصادرات العسكرية ولكنها تقلل الاقتصاد في البلدان الأقل نموًا مع مستوى أعلى من الفساد السياسي بشكل عام.نادرًا ما يتم أخذ العوامل الخارجية في الاعتبار عند تقدير التأثير المضاعف. يمكن أن يكون هذا قضية خطيرة للنفقات العسكرية.





على سبيل المثال ، تعتمد الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في الغالب على الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها. على سبيل المثال ، في الموصل بين 4 و 10 يونيو 2014 ، تمكنت مجموعة من 500 إلى 600 جندي من داعش "من الاستيلاء على ستة فرق من الأسلحة الاستراتيجية ، وكلها زودت بها الولايات المتحدة" من قوة قوامها 120 ألف رجل. . عند النظر في التأثير المضاعف للنفقات العسكرية ، لا يؤخذ في الاعتبار القتلى والممتلكات المدمرة. الأشياء الوحيدة التي يتم أخذها في الاعتبار هي زيادة مبيعات الأسلحة لتحل محل تلك المسروقة والتكاليف المرتبطة بمحاربة داعش. تعتبر هذه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ، ومن المفترض أن تكون جيدة.





كانت جهود كينز مدفوعة برغبة قوية في الحفاظ على النظام الرأسمالي الليبرالي. لقد فهم المحافظون الصادقون هذا دائمًا. في عام 1945 ، أشار الاقتصادي ديفيد ماكورد رايت إلى أن المرشح السياسي المحافظ يمكنه بسهولة إدارة حملته "إلى حد كبير على اقتباسات من النظرية العامة ".





في العام التالي ، اعترف الاقتصادي جوتفريد هابرلر ، من المدرسة النمساوية المحافظة ، بأن توصيات السياسة المحددة للاقتصاد الكينزي لم تكن ثورية على الإطلاق. واعترف "إنهم في الحقيقة محافظون للغاية".بيتر دراكر ، وهو من المعجبين المحافظين بكينز ، كان ينظر إليه على أنه ليس مجرد محافظ ، بل محافظ للغاية. أوضح دراكر في مقابلة أجرتها معه مجلة فوربس عام 1991: "كان لديه دافعين أساسيين". أحدهما كان تدمير النقابات العمالية والآخر كان الحفاظ على السوق الحرة. احتقر كينز الكينزيين الأمريكيين. كانت فكرته برمتها تتمثل في وجود حكومة عاجزة لن تفعل شيئًا سوى الحفاظ على توازن السوق الحرة من خلال سياسات الضرائب والإنفاق.





وافق جون كينيث جالبريث ، الذي كانت سياساته على يسار كينز ، ناهيك عن دراكر ، مع هذا التقييم. "كان الاتجاه الواسع لجهوده ، مثل جهود روزفلت ، محافظًا ؛ كان عليه أن يتحمل بقاء النظام ". لكن غالبريث أضاف: "مثل هذه المحافظة في البلدان الناطقة بالإنجليزية لا تروق للمحافظ الملتزم حقًا".





كما أوضح كينز نفسه ، "سوف تجدني الحرب الطبقية إلى جانب البرجوازية المتعلمة." وأعرب عن ازدراءه لحزب العمال البريطاني ، واصفا أعضائه بأنهم "طوائف من عقيدة بالية تتغذى على الماركسية شبه الفابية المزروعة بالطحالب". كما وصفها بـ "القوة المدمرة الهائلة" التي ردت على "القمامة المعادية للشيوعية بالقمامة المناهضة للرأسمالية".كان من الواضح لأولئك الذين ينتمون إلى اليسار السياسي وفي الاتحاد السوفيتي أن كينز كان أحد أعظم أعداء الاشتراكية ، حتى لو كان البعض في اليمين لا يزال ينظر إلى كينز على أنه شيوعي مشفر.





وقال إن اشتراكية الدولة ، "في الواقع ، أفضل قليلًا من بقاء مغبر لخطة لمواجهة مشاكل 50 عامًا ، بناءً على سوء فهم لما قاله شخص ما قبل مائة عام." في الواقع ، أخبر كينز الكاتب المسرحي جورج برنارد شو أن الهدف الأساسي من النظرية العامة هو التخلص من الأسس الريكاردية للماركسية.غالبًا ما أعرب كينز عن ازدرائه للشيوعية السوفيتية. كتب: "روسيا الحمراء تمتلك الكثير مما هو مكروه" ، واصفًا الشيوعية "بإهانة ذكائنا" يعتقد كينز أن الشيوعيين هم أناس ينتجون الشر على أمل أن يأتي الخير منه. ولم يكن يحترم ماركس كثيرًا ، ووصفه بأنه "مفكر فقير" ، وداس كابيتال "كتاب اقتصادي قديم ، أعرف أنه ليس فقط خاطئًا علميًا ولكن بدون اهتمام أو تطبيق للعالم الحديث."









أدرك كينز تمامًا الدور المركزي للربح في النظام الرأسمالي. وهذا أحد أسباب معارضته الشديدة للانكماش ولماذا ، في نهاية المطاف ، كان علاجه من البطالة هو إعادة الأرباح إلى أرباب العمل. وكان يعلم أن بيئة الأعمال العامة كانت حاسمة للنمو ؛ ومن ثم كانت الثقة في الأعمال عاملًا اقتصاديًا مهمًا. كما أقر كينز ، "الرخاء الاقتصادي ... يعتمد على الجو السياسي والاجتماعي الذي يتناسب مع رجل الأعمال العادي."يتمثل أحد الموضوعات الرئيسية للنظرية العامة في أهمية الحفاظ على حرية تعديل الأسعار ، وهو أمر ضروري للتشغيل السليم للاقتصاد. جعل هذا كينز معارضًا قويًا لضبط الأسعار والتخطيط الاقتصادي الوطني ، والذي كان رائجًا بعد الحرب العالمية الثانية.









في الواقع ، كان الهدف الكامل للنظرية العامة هو الحفاظ على ما هو جيد وضروري في الرأسمالية ، من خلال فصل الاقتصاد الجزئي واقتصاديات الأسعار والشركة عن الاقتصاد الكلي ، واقتصاديات الاقتصاد. ككل. من أجل الحفاظ على الحرية الاقتصادية في الأول ، والتي اعتقد كينز أنها ضرورية لتحقيق الكفاءة ، كان التدخل الحكومي المتزايد في الأخيرة أمرًا لا مفر منه. بينما يتحسر المسوقون الأحرار الخالصون على هذا التطور ، كان البديل ، كما رآه كينز ، هو التدمير الكامل للرأسمالية واستبدالها بنوع من الاشتراكية.كتب كينز: "من المؤكد أن العالم لن يتحمل بعد الآن البطالة التي ... مرتبطة - وفي رأيي مرتبطة حتمًا - بالفردانية الرأسمالية الحالية. ولكن قد يكون من الممكن من خلال التحليل الصحيح للمشكلة علاج المرض مع الحفاظ على الكفاءة والحرية ".من وجهة نظر كينز ، كان من الكافي أن يقتصر التدخل الحكومي على الاقتصاد الكلي - أي استخدام السياسة النقدية والمالية للحفاظ على الإنفاق الكلي (الطلب الفعال) ، والذي من شأنه أن يحافظ على النمو ويقضي على الضغط السياسي لاتخاذ إجراءات جذرية للحد من البطالة. كتب كينز: "ليست ملكية أدوات الإنتاج هي المهمة التي يجب أن تتحملها الدولة". "إذا كانت الدولة قادرة على تحديد المبلغ الإجمالي للموارد المخصصة لزيادة الأدوات ومعدل المكافأة الأساسي لمن يمتلكها ، فستكون قد أنجزت كل ما هو ضروري".