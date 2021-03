تعثر 3 مرات.. بايدن يسقط أثناء صعوده سلم الطائرة.. فيديو وصور

سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، اليوم الجمعة، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية في أعقاب إطلاق النار الأسبوع الماضي.

والتقطت عدسات المصورين بايدن يسقط على ركبتيه ويتعثر 3 مرات، قبل أن يلحق نفسه ويكمل صعود سلم طائرته.

وألقى الرئيس الأمريكي البالغ 78 عاما التحية على المصورين والصحفيين قبل أن يختفي داخل الطائرة.

وأثار سقوط بايدن المثير جدلا واسعا بين رواد مواقع، حيث حاول أن تعثرت أقدامه 3 مرات أثناء الصعود بشكل غريب، قبل أن يسقط على ركبتيه، ثم يكمل مسيرته.

وتداول النشطاء ووسائل الإعلام الأمريكية لقطات سقوط بايدن بشكل واسع، فيما سخر البعض من الرئيس الأمريكي، بينما أعرب آخرون عن تعاطفهم مع الرجل الذي تعثر على سلم الطائرة بشكل محرج.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32