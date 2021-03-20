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فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ حورية فرغلي بعد إجرائها العملية الثانية

السبت 20/مارس/2021 - 02:57 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة حورية فرغلي بعد اجراء عملية جراحية .

وظهرت حورية فرغلي بشكل مختلف تماما وانف طبيعية بعد إجرائها للعملية الثانية .

يذكر أن كشفت الفنانة حورية فرغلى ، عن تفاصيل العملية التى أجرتها بالولايات المتحدة منذ عدة ايام . 

وقالت حورية فرغلى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc ، أن العملية كانت مؤلمة بشكل كبير ولكن الأن هى بصحة جيدة والدكتور المصرى الخاص بها يتابع حالتها مع الدكتور الاجنبى . 

وتابعت حورية فرغلى ، أنها ستجرى عملية اخرى غدا مؤكدة انها انزعجت من شائعات وفاتها . 

وأكدت ، إنها فقدت الثقة في نفسها خلال الفترة الماضية، معقبة: "أنا فضلت 4 سنين متدمرة".

وأضافت "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الـ 4 سنين اللي فاتوا واقعين حياتي.. أنا مش فاكراهم نهائيا، وبفتكر الفترة اللي كنت ناجحة فيها وأنا بصور فيلم القشاش وعبده موتة".

وأوضحت: "كنت عايشة ميتة محدش بيسأل عليا، وحسيت أني غير مرغوب بوجودي في الحياة.. وفقدت الثقة في نفسي كبنت، مكنتش ببص في المرايا".

وتابعت: "عايزه أخلص العمليات وآجي بسرعة مصر"، مشيره: "علمت من شائعة تقوف الأكسجين عني أثناء مشاهدة فيديو علي اليوتيوب"، مشيرة: "لقيت أخبار منتشرة أني مت، والناس كلمت ماما تعزيها، وأنا كلمت الفنانة رانيا محمود ياسين علشان تنفي شائعة وفاتي
شاهد .. أحدث ظهور لـ حورية فرغلي بعد إجرائها العملية الثانية
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