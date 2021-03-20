12 عضوا في الكونجرس يطالبون بلينكين بمساندة حقوق الإنسان في فلسطين

بعث اثنا عشر من أعضاء مجلس النواب برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، يطالبون فيها إدارة بايدن بالالتزام بسياسة خارجية "تدعم حقوق الإنسان والكرامة للشعب الفلسطيني".





وأكدت الرسالة التي أرسلت لوزير الخارجية بلينكين يوم الثلاثاء 16 مارس على ضرورة معارضة بايدن لجميع أشكال الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ، وضرورة أن يلغي خطة الرئيس السابق دونالد ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن" التي أعلنت في البيت الأبيض يوم 28 يناير 2020 التي تعطي إسرائيل 30% إضافية من ألأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما وتدعو الرسالة إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد كوفيد-19 COVID لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.





وتقول الرسالة أن "الاستعمار الاستيطاني بأي شكل - بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية - غير قانوني بموجب القانون الدولي ولن يتم التسامح معه".





وصاغ الرسالة كل من النائبة الفلسطينية الأصل ، رشيدة طليب (عن ولاية ميشيجان) والنائب مارك بوكان (ديمقراطي عن ولاية ويسكونسن). ووقع عليها النائب جيم ماكجفرن (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس) ، والنائب هانك جونسون (ديمقراطي عن ولاية جورجيا) ، النائب أندريه كارسون (ديمقراطي من ولاية إنديانا) ، والنائبة من أصل صومالي إلهان عمر (ديمقراطي عن ولاية مينيسوتا) ، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز (ديمقراطي من نيويورك) والنائبة شيلي بينجري (ديمقراطية من ولاية مين) ، والنائبة ماري نيومان (ديمقراطية –إلينويز) ، والنائبة آيانا بريسلي (ديمقراطية – من ولاية ماساتشوستس) ، والنائبة بيتي ماكولوم (ديمقراطية - مينيسوتا) ، والنائب راؤول جريجالفا (من ولاية أريزونا) .