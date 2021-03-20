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حوادث

إحباط محاولة لإعادة خلط الحشيش والاتجار بمخدر الهيروين في السويس

السبت 20/مارس/2021 - 12:18 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن السويس والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية" - مقيمان بمزرعة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته وكذا الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذان من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وبحوزته ( 105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – 2 قالب إسطوانى لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مكبس يدوى بمشتملاته – أدوات تغليف - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان).

 بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأدوات الخلط لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لزيادة كمياته بالمُشاركة مع المتهم الآخر ، وملكيته للمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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