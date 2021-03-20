نشرة أخبار العالم.. تحرك عاجل من السودان بسبب سد النهضة.. بيان هام من الصحة العالمية حول لقاح أسترازينيكا.. وموقف السعودية النهائي من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السعودية تعلن موقفها النهائي من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

تظاهرات حاشدة في تونس تطالب برحيل الإخوان

رسالة عاجلة من السودان لـ الاتحاد الأفريقي بسبب سد النهضة

بيان عاجل من الصحة العالمية حول سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

الأردن ترحب بزيارة مدبولي وتؤكد تعزيز العلاقات مع مصر









شهدت الساحة العالمية العديد من الموضوعات الهامة علي الصعيد الدولي والإقليمي وتصدر ذلك:





السعودية تعلن موقفها النهائي من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده لا تزال تصر على أنه لا يمكنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد توصلها إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.





وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "عرب نيوز" باللغة الإنجليزية: "موقفنا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واضح ويكمن في أننا نريد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تكون هناك دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيشان إلى جانب بعضهما بعضا في سلام وأمن. وهذا يظل موقفنا".





وأضاف: "نعتقد أننا كنا عنصرا حيويا في إبعاد العالم العربي عن نقاط الرفض الثلاث، والتي أعلنت في الخرطوم عام 1967 وقالت: لا للمفاوضات ولا للاعتراف ولا للسلام، وذلك من خلال طرح خطة الملك فهد الراحل المكونة من 8 نقاط في القمة العربية في مدينة فاس المغربية في أوائل الثمانينيات، والتي تبناها العرب ودعت بالأساس إلى حل الدولتين".





وتابع الجبير: "ولاحقا في قمة الجامعة العربية في بيروت عام 2002 طرحت الرياض مبادرة السلام العربية التي دعت إلى حل الدولتين والاعتراف وتطبيع العلاقة، وكل ما تنطوي عليه من علاقات حسن جوار، والتي اعتمدها المجتمع الدولي. وذلك لا يزال يمثل موقفنا".









تظاهرات حاشدة في تونس تطالب برحيل الإخوان

خرج أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان وفق ما نشر موقع "العربية".





وتقدمت عبير موسى تظاهرة حاشدة أخرى في مدينة صفاقس بجنوب البلاد وطالب المحتجون بحل البرلمان واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.





وأثار منع الغنوشي لرئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، حالة من التوتر والاحتقان داخل البرلمان.





كما قال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب في وجه "موسى"، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به "موسى" وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه.





كما شهد بهو البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقا بالتهم بين موسي ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي.









رسالة عاجلة من السودان لـ الاتحاد الأفريقي بسبب سد النهضة

دعا السودان، الاتحاد الأفريقي إلى حث إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية الجانب متعلقة بملء سد النهضة.





جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الذي تمثل بلاده دول شرق أفريقيا في مجلس الاتحاد الأفريقي، الراعي لمفاوضات سد النهضة، وفق وكالة السودان للأنباء.





وذكرت الوكالة أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، نقلت الرسالة إلى عثماني، في عاصمة جزر القمر، موروني، (لم توضح إن كانت مكتوبة أم شفهية).





وأكدت الرسالة ضرورة أن "يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا في حث إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية في ملء بحيرة السـد"، وفق المصدر نفسه.





بدوره، قال عثماني، إن بلاده "ستجري اتصالات واسعة في الاتحاد لإعمال الحكمة الإفريقية في الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة".





وتتعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، وتوقف انعقادها منذ يناير الماضي، عقب مطالبة سودانية بتغيير منهجية التفاوض مقابل تحفظ إثيوبي.









بيان عاجل من الصحة العالمية حول سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

أكدت اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية والمعنية بسلامة اللقاحات أن لقاح "استرازينكا" لا يزال يتمتع بملف إيجابي للمخاطر ولديه إمكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل وفيات فيروس كورونا .





وذكرت اللجنة في بيان أصدرته أنها راجعت المعلومات والبيانات المتاحة عن حالات التجلط الدموي المبلغ عنها ولم يتم انشاء علاقة سببية بينها وبين الحصول على لقاح استرازينكا.





بدوره، أكد الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن فوائد لقاح استرازينكا تتجاوز المخاطر، منوها إلى أن المنظمة تتفهم القلق المتعلق باللقاح، ولكن بشكل عام فإن كل المنتجات الدوائية تحمل دائما درجة من المخاطر، مشيرا إلى أنه من بين أكثر من 20 مليون شخص تلقوا لقاح استرازينكا في أوروبا أبلغ عن 25 حالة تجلط دموي فقط، وهذا العدد يتماشى مع الأرقام المتوقعة.









الأردن ترحب بزيارة مدبولي وتؤكد تعزيز العلاقات مع مصر

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين استضافة عمّان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الـ 29 هذا الأسبوع، مؤكدا ترحيب الحكومة بزيارة رئيس الوزراء المصري المترأس لوفد بلاده المشارك في الاجتماعات.





وقال دودين، في بيان صحفيّ، بحسب موقع المملكة الأردني، إن "البلدين اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى القاهرة في شهر فبراير الماضي ولقائه بنظيره المصريّ مصطفى مدبولي".





وأكّد أن عقد هذه الاجتماعات، رغم الظروف الصحيّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها العالم، يعكس عزم البلدين وحرصهما المتبادل على الاستمرار بجهود تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتنفيذ مشاريع التعاون البيني في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق الثنائي حيال كل ما من شأنه خدمة البلدين والشعبين.