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محافظات

محافظ الغربية: إغلاق 5 آلاف منشأة ومركز دروس لمخالفة إجراءات كورونا| صور

السبت 20/مارس/2021 - 04:55 م
صدى البلد
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بشأن غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق (٧٤٧) محل، (٣٥٦) سوق، (٢٥٦) مطعم، (٤٠٨) مقهى، (٤٦٧) ورشة  و(١٤٠١) منشأة أخرى بإجمالي (٣٦٣٥) منشأة مخالفة بنطاق قري ومراكز المحافظة.

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كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع (١٣٩٩) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
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