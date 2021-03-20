الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراته أمام تونجيث بـ دوري الأبطال

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم ١٠ أبريل المقبل في الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.
الزمالك سيلتقي مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات يوم ٣ أبريل المقبل.