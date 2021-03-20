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رياضة

الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراته أمام تونجيث بـ دوري الأبطال

السبت 20/مارس/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم ١٠ أبريل المقبل في الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

الزمالك سيلتقي مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات يوم ٣ أبريل المقبل.
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