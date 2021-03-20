الصحة تعلن موقف لقاحات كورونا وجرعات موسم الحج

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 600 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، في خلال شهرين مارس وفبراير.





وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والصين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يساهم في تعزيز الأنظمة الصحية في البلدين.

و تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.





واضافت زايد، إن مصر سجلت لقاحات سينوفارم وأسترازينكا وسبوتنك، وحاليًا في إطار تسجيل لقاح جونسون أند جونسون، و مؤكدة أنه بنهاية مارس سيتم توفير 5 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا.



واوضحت أنه تم تخصيص مجموعة من جرعات لقاحات كورونا لأغراض الحج والسفر، في حالة كان من ضمن شروط استكمال إجراءات السفر إذا تم فتحه خلال الأيام المقبلة.



وذكرت أن تعاقد مصر على 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا التي سيوفرها التحالف الدولي يعكس قوة النظام الصحي، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الدول التي ترغب بالحصول على أكثر من 20% من احتياجتها التقدم بخطة من 10 محاور توضح قدرة النظام الصحي على توزيع ومتابعة التطعيمات.



وأوضحت أن مصر تمكنت من الحصول على التعاقد بـ 40 مليون جرعة بعد تقدمها بهذه الخطة، مؤكدة أن التحالف الدولي سيتيح لمصر جرعات أخرى بسعر مدعم بعد توريد الكمية المتعاقد عليها.

و تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg ، لافتًا إلى تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.





ولقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.