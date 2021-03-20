لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها بفستان أبيض جذاب .. صور

تحرص الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار منها ما يناسبها يبرز رشاقتها وزنها المثالي بشكل جذاب، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام"

وظهرت "لاميتا فرنجية" بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستان باللون الابيض مكشوف الكتفين ونظارة شمس انيقة وعلقت "فاجئي والدتك بفستان جميل من المجموعة الجديدة"



وتركت لاميتا فرنجية، شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة وأنيقة للغاية واعتمدت علي المكياج الناعم الذي يبرز جمالها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات.



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

