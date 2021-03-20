ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها بفستان أبيض جذاب .. صور

السبت 20/مارس/2021 - 05:56 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران



تحرص الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار منها ما يناسبها يبرز رشاقتها وزنها المثالي بشكل جذاب، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام"


وظهرت "لاميتا فرنجية" بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستان باللون الابيض مكشوف الكتفين ونظارة شمس انيقة وعلقت "فاجئي والدتك بفستان جميل من المجموعة الجديدة"

وتركت لاميتا فرنجية، شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة وأنيقة للغاية واعتمدت علي المكياج الناعم الذي يبرز جمالها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار عاجل من وزارة الأوقاف السعودية بشأن المساجد

موعد مباراة الرجاء المغربي وبيراميدز فى الكونفدرالية

بداية جادة للفصل الدراسي الثاني..ننشر تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات

إجراء عاجل من الصحة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا

مستقرة ..تعرف على تطورات حالات كورونا فى الوسط الفنى

الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

120 ألف تغريدة.. ضاحي خلفان في موقف محرج بسبب تويتر

تناول بذور السمسم يحميك من الإصابة بمرض خطير

بيجو تصدر موديل Roadtrip من طرازيها 3008 و5008