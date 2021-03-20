تعرف على ترتيب محمد صلاح فى قائمة أعلى نجوم كرة القدم أجرًا بالعالم

كشفت تقارير صحفية عالمية عن قائمة الأعلى أجرًا بين نجوم كرة القدم حول العالم، والتي يصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، مع تواجد تواجد الفرعون المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم حيث تواجد بها نجم فريق ليفربول محمد صلاح.

وجاءت القائمة كالأتي:

ليونيل ميسي، برشلونة، 76 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو، ريال مدريد، 31 مليون يورو.

نيمار، باريس سان جيرمان، 30 مليون يورو.

أنطوان جريزمان، برشلونة، 21 مليون يورو.

بول بوجبا، مانشستر يونايتد، 19 مليون يورو.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 18 مليون يورو.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 17 مليون يورو.

جاريث بيل، معارًا من ريال مدريد إلى توتنهام، 17 مليون يورو.

ديفيد دي خيا، مانشستر يونايتد، 15 مليون يورو.

روبرت ليفاندوفسكي، بايرن ميونخ، 15 مليون يورو.

كاي هافيرتز، تشيلسي، 16 مليون يورو.

لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 14 مليون يورو.

فيليب كوتينيو، برشلونة، 13.5 مليون يورو.

محمد صلاح، ليفربول، 12 مليون يورو.

سيرجيو راموس، ريال مدريد، 12 مليون يورو.

هاري كين، توتنهام، 12 مليون يورو.

إدين هازارد، ريال مدريد، 11 مليون يورو.

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 11 مليون يورو.

تياجو ألكانتارا، ليفربول، 11 مليون يورو.

بن تشيلويل، تشيلسي، 11 مليون يورو.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 11 مليون يورو.

يان أوبلاك، أتلتيكو مدريد، 10 ملايين يورو.

روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 9 ملايين يورو.

ماتياس دي ليخت، يوفنتوس، 8 ملايين يورو.

زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 7 ملايين يورو.

باولو ديبالا، يوفنتوس، 7 ملايين يورو.

أدريان رابيو، يوفنتوس، 7 ملايين يورو.

ساديو ماني، ليفربول، 5 ملايين يورو.