ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على ترتيب محمد صلاح فى قائمة أعلى نجوم كرة القدم أجرًا بالعالم

السبت 20/مارس/2021 - 08:10 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

كشفت تقارير صحفية عالمية عن قائمة الأعلى أجرًا بين نجوم كرة القدم حول العالم، والتي يصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، مع تواجد تواجد الفرعون المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم حيث تواجد بها نجم فريق ليفربول محمد صلاح.

وجاءت القائمة كالأتي:

ليونيل ميسي، برشلونة، 76 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو، ريال مدريد، 31 مليون يورو.

نيمار، باريس سان جيرمان، 30 مليون يورو.

أنطوان جريزمان، برشلونة، 21 مليون يورو.

بول بوجبا، مانشستر يونايتد، 19 مليون يورو.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 18 مليون يورو.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 17 مليون يورو.

جاريث بيل، معارًا من ريال مدريد إلى توتنهام، 17 مليون يورو.

ديفيد دي خيا، مانشستر يونايتد، 15 مليون يورو.

روبرت ليفاندوفسكي، بايرن ميونخ، 15 مليون يورو.

كاي هافيرتز، تشيلسي، 16 مليون يورو.

لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 14 مليون يورو.

فيليب كوتينيو، برشلونة، 13.5 مليون يورو.

محمد صلاح، ليفربول، 12 مليون يورو.

سيرجيو راموس، ريال مدريد، 12 مليون يورو.

هاري كين، توتنهام، 12 مليون يورو.

إدين هازارد، ريال مدريد، 11 مليون يورو.

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 11 مليون يورو.

تياجو ألكانتارا، ليفربول، 11 مليون يورو.

بن تشيلويل، تشيلسي، 11 مليون يورو.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 11 مليون يورو.

يان أوبلاك، أتلتيكو مدريد، 10 ملايين يورو.

روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 9 ملايين يورو.

ماتياس دي ليخت، يوفنتوس، 8 ملايين يورو.

زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 7 ملايين يورو.

باولو ديبالا، يوفنتوس، 7 ملايين يورو.

أدريان رابيو، يوفنتوس، 7 ملايين يورو.

ساديو ماني، ليفربول، 5 ملايين يورو.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة المحترفين، في الدوريات الأوروبية.

وكشفت شبكة " جلوب سوكر" عن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الأوروبية، حيث شهدت تواجد ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

وطالبت الشبكة الجماهير بالتصويت لاختيار باقي التشكيلة، حيث يتبقى ظهير أيسر وثنائي في خط الوسط.

وشهدت التشكيلة تواجد كلا من: إدوارد ميندي - تابسوبا - خاليدو كوليبالي - أشرف حكيمي -حكيم زياش - محمد صلاح - ساديو ماني -بيير أوباميانج.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متفوقا على رونالدو وميسي.. محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 5 لاعبين في العالم

دوري الأبطال .. صلاح ينافس ميسي على جائزة أفضل هدف في إياب دور الـ 16

قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم .. محمد صلاح يتفوق على مبابي وراموس

ميسي على رأس قائمة أعلى نجوم كرة القدم أجرًا

محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للأفارقة بـ الدوريات الأوروبية

ترشيحاتنا

من يدفع فاتورة تحاليل فيروس كورونا لحجاج السياحة؟ الشركات تجيب

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 22 مارس

السودان يكشف حجم التأثير السلبى لسد النهضة على توليد الكهرباء

أحمد موسى يشن هجوما على أيمن منصور ندا: متنمر وأقمت جنحة مباشرة ضده

طارق حامد يكشف حقيقة عرض الشارقة الإماراتي

لأول مرة .. نقل رئة متعاف من كورونا إلى مصاب بالفيروس لإنقاذه من الموت.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسود كب .. سعر فستان مي عمر بالدولار في أحدث إطلالة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. الأسبرين يحمي رئة المصابين بكورونا.. تعرف على أسباب وأعراض جفاف الفم

طريقة عمل باستا حارة بالدجاج المكرمل