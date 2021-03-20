وزيرة التضامن تكشف معايير اختيار الأم المثالية .. فيديو

كشفت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، معايير اختيار الأمهات المثاليات، قائلة:" هناك معايير تم وضعها لتحديد الأمهات المثاليات تتسق مع معايير الدولة المصرية".





وأردفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"،:" المعايير تمثلت في ضرورة معرفة الأم القراءة والكتابة، وأن يكون الحد الأقصى للإنجاب 3 أطفال، وأن يحقق الأبناء درجات مرتفعة في التعليم.





وأوضحت وزيرة التضامن:" كل أم مثالية في مكانها، وسيدات مصر من أفضل أمهات الدنيا، ويُضرب بهن المثل في الكفاح وتربية الأبناء.





وأشارت إلي أنه تقدم إلينا 498 أمًّا مرشحة، وتم تنقيتهم ووصلوا إلى 307، وبعدها وصل العدد في النهاية إلى 27 أم مثالية، منهن الأم ذات الإعاقة، أو الأم التي ربت طفل معاق أو أكثر"، مؤكدة أن تكريم الأمهات المثاليات أقل شيء يمكن تقديمه.