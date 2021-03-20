ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التضامن تكشف معايير اختيار الأم المثالية .. فيديو

السبت 20/مارس/2021 - 09:24 م
نيفين القباج
نيفين القباج
Advertisements
حمزة شعيب
كشفت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،  معايير اختيار الأمهات المثاليات، قائلة:" هناك معايير تم وضعها لتحديد الأمهات المثاليات تتسق مع معايير الدولة المصرية".

وأردفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"،:"  المعايير تمثلت في ضرورة معرفة الأم القراءة والكتابة، وأن يكون الحد الأقصى للإنجاب 3 أطفال، وأن يحقق الأبناء درجات مرتفعة في التعليم.

وأوضحت وزيرة التضامن:" كل أم مثالية في مكانها، وسيدات مصر من أفضل أمهات الدنيا، ويُضرب بهن المثل في الكفاح وتربية الأبناء.

وأشارت إلي أنه تقدم إلينا 498 أمًّا مرشحة، وتم تنقيتهم ووصلوا إلى 307، وبعدها وصل العدد في النهاية إلى 27 أم مثالية، منهن الأم ذات الإعاقة، أو الأم التي ربت طفل معاق أو أكثر"، مؤكدة أن تكريم الأمهات المثاليات أقل شيء يمكن تقديمه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل لجنة لفحص وتقييم ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية بشمال سيناء

لجنة لاختيار الأم المثالية من الجهاز التنفيذي بمطروح

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 .. غدا

اليوم.. وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021

تعرف على الأم المثالية في مطروح لعام 2021

الأم المثالية لعام 2021.. فاطمة سيد أحمد الأولى على الجمهورية من الإسماعيلية

ترشيحاتنا

بعد تردد أنباء ارتباطه بـ روبى .. أول تعليق من زوجة وليد منصور

إجراء عاجل من الصحة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا

إيه الجمال ده.. صدى البلد داخل شقق مثلث ماسبيرو تزامنا مع التشطيب .. فيديو وصور

6 قرارات جديدة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم..تفاصيل

مصدر أمني يكذب الإخوان .. كاميرات المراقبة كشفت حقيقة وفاة مواطن

دولة عربية تسجل أكثر من 5000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة مثيرة .. متعافى كورونا يصاب بهذا العرض

نافذة على صحتك .. دراسة تنصح بالكشف الدوري على العين لهذه الأسباب

بمناسية عيد الأم .. أفضل 5 سيارات للمرأة سعرا في مصر.. صور