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توك شو

تفاصيل مثيرة في جولة موفدة العربية بمخيم الهول لـ داعش.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 07:44 ص
مخيم الهول
مخيم الهول
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داليا أحمد

قالت رولا الخطيب ، موفدة قناة العربية الحدث بسوريا، إن زيارتها لمخيم الهول وتنظيم داعش لن ينتهى، متابعة أن هناك آلاف الأطفال الذين لديهم الفكر المتطرف ولكن يجب عدم الحكم عليهم ولا تصنيفهم لأنهم أطفال.

 

وأكدت رولا الخطيب ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن هؤلاء الأطفال ليس لديهم أى حقوق سواء في تلقى التعليم والرعاية الصحية والوسائل الترفيهية المختلفة هم فقط يعيشون فى مخيمات، متابعة أنها عند مقابلة الأطفال هناك قالوا لها سنقتلك لأنك لا ترتدى الحجاب، كان بسبب الفكر المتطرف الذى تم غرسه فيهم.

 

وأضافت رولا الخطيب، أن الحل العسكرى جزء من الحلول للتخلص من التفكير الداعشى ولكن يجب أن يكون هناك حل ثقافى واجتماعى لهؤلاء الأطفال ، لافتة إلى أن مخيم الهول يحتوى على الكثير من الفكر المتطرف وأفكار الميليشيات.   

 

وأشارت رولا الخطيب، إلى أن مخيم الهول يضم 70 ألف شخص ومقسم لأجزاء وجزء المهاجرات يضم 60 جنسية مختلفة، مضيفة أن النساء فى المخيم يتزوجن الأولاد عندما يصلوا لسن البلوغ.

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