اليوم.. جلسة الحسم في أزمة اتحاد الكرة وشركة الـ VAR واتجاه لفسخ العقد

نشبت أزمة حقيقية بين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ومسئولى الشركة الإسبانية المسؤولة، عن تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز المعروفة ب var.





وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية، إن اتحاد الكرة يضع فسخ العقد مع الشركة الإسبانية المسئولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة ب var ، وتغييرها بإحدى الشركات العالمية على رأس أولوياتها.





وأضاف: فى حال انتهاء المهلة المحددة سلفا لمدة شهرين، من أجل الانتهاء من كافة الأخطاء الصادرة فى مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، دون وفاء الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية الفيديو المعروفة ب var بوعودها سوف يتم فسخ التعاقد معها.





واستطرد: اليوم الأحد سوف تحسم الأمور حيث تنعقد جلسة مرتقبة بين مسئولى الجبلاية والشركة الإسبانية، من أجل حسم كافة الأمور ومنها معسكر حكام الـ var والوفاء بالوعود لإنهاء كافة أزمات تفادى أخطاء تقنية الفيديو.





وسبق للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، تأجيل انطلاق معسكر حكام تقنية الفيديو ب var لإشعار آخر.





ويأتي ذلك بعد وجود أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية، وعدم توفير الأخيرة معدات المعسكر التدريبي الذى كان مقررا إقامته خلال فترة التوقف الدولية بداية من ٢٠ إلى نهاية مارس الجارى.





كان وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة كشف عن مصير إقامة معسكر حكام تقنية الفيديو المعروفة ب var فى قادم الأيام.





قال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: ننتظر موافقة الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف ال var ، للانتهاء من استعدادات معسكر حكام الفيديو خلال فترة التوقف الدولى من يوم ٢٠ وحتى نهاية شهر مارس الجاري.





وتابع: لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية لا تتعامل سوى مع الشركة الاسبانية المسؤولة عن تقنية الفيديو فى المسابقات المحلية وفقا لتعليمات اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.





وشدد على أن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية تستعد لتجهيز المزيد من الحكام للحصول على رخصة حكام الفيديو تمهيدا للاستعانة بخدماتهم فى مختلف المسابقات المحلية.





ولفت إلى أن لجنة الحكام فى الوقت الراهن تعتمد اعتمادا كليا على قضاة الملاعب الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو المعروفة ب var فى المشاركة بادارة منافسات بطولة الدوري المحلى وكأس مصر.



