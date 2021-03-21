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1570 جنيهًا.. صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بـ السياحة يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 21/مارس/2021 - 09:26 ص
صحف
صحف
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد  أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم، الأحد 21-3-2021

صدى البلد 

الرئيس السيسى يوجه بـ تعزيز جهود التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق المحلية .

الأهرام : 

الصحة تطلق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بـ 9 محافظات .. اليوم 

المصرى اليوم

الحكومة تحذر التجار من رفع الأسعار بعد زيادة المرتبات وصرف العلاوة .

مصراوى

بحد أقصى 1570 جنيهأ .. القوى العاملة توافق على صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بـ السياحة . 

الدستور

التضامن : الانتهاء من صرف تكافل وكرامة دون زحام على المنافذ .

الشروق

السكة الحديد تعلن اشتراكات للجمهور على القطارات الروسى . 

الوطن

الصحة : تسجيل 644 إصابة جديدة بـ كورونا و 45 حالة وفاة . 

الوفد 

القاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا عن جرائم الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية .


روسيا اليوم

لافروف يزور الصين فى 22 مارس لمناقشة تنسيق السياسة الخارجية 
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