1570 جنيهًا.. صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بـ السياحة يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم، الأحد 21-3-2021
صدى البلد
الرئيس السيسى يوجه بـ تعزيز جهود التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق المحلية .
الأهرام :
الصحة تطلق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بـ 9 محافظات .. اليوم
المصرى اليوم
الحكومة تحذر التجار من رفع الأسعار بعد زيادة المرتبات وصرف العلاوة .
مصراوى
بحد أقصى 1570 جنيهأ .. القوى العاملة توافق على صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بـ السياحة .
الدستور
التضامن : الانتهاء من صرف تكافل وكرامة دون زحام على المنافذ .
الشروق
السكة الحديد تعلن اشتراكات للجمهور على القطارات الروسى .
الوطن
الصحة : تسجيل 644 إصابة جديدة بـ كورونا و 45 حالة وفاة .
الوفد
القاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا عن جرائم الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية .
روسيا اليوم
لافروف يزور الصين فى 22 مارس لمناقشة تنسيق السياسة الخارجية