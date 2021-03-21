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برلمان

بعد حديث السيسي .. برلمانية تطالب برفع سن الزواج إلى 21 سنة بدلا من 18

الأحد 21/مارس/2021 - 03:52 م
النائبة غادة الضبع
النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب
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سماح أنور
طالبت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، بتعديل السن القانونية للزواج من 18 سنة إلى 21 سنة بالنسبة للفتيات الجامعيات، أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عامًا، وذلك بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة " لازم تكون البنت مدركة معنى وقيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري". 

وأكدت "الضبع" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسئول الأول عن ازدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون  الدافع من جانب المآذين، لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج. 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة : نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة".

وذكرت النائبة أن هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج. 

جاء ذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 والذي أقيم اليوم"الأحد" بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. 
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