اختيار نجمة بوليوود راني موخرجي بطلة Mrs. Chatterjee Vs Norway

اختيرت النجمة الهندية الشهيرة راني موخرجي، بطلة لعمل درامي تقدم فيه قصة مستندة على أحداث حقيقية وهو Mrs. Chatterjee Vs Norway.

تحفظ صناع العمل على سرد قصته وتفاصيله، لكن موقع deadline الأمريكي، أوضح أنه حول قصة وقعت عام 2011، وأحدث الكثير من الجدل بعدما أخذت خدمات الرعاية الاجتماعية النرويجية طفلين من ذويهما وحرمتهما منهما.

يقدم الفيلم المنتظر باللغة الهندية، ومازال في مرحلة ما قبل الإنتاج وهو تأليف وإخراج أشيما شيبر، وعبرت موخرجي عن سعادتها بالإعلان عن هذا المشروع في الوقت الذي تحتفل فيه بمرور 25 عاما على بداية مشوارها في بوليوود.

وأشارت موخرجي بطلة أفلام شاروخان الشهيرة، إلى أنها ربما وقعت حاليا على واحد من أكثر الأفلام أهمية في مسيرتها السينمائية، خاصة أن أحداثه تدور حول محاربة المرأة للصعاب وتغلبها على قوانين بلد غريبة، وهو فيلم مخصص لجميع الامهات.

قدمت راني موخرجي التي تبلغ من العمر 43 عاما، العديد من الأفلام الناجحة وهي واحدة من الممثلات اللاتي غيرن شكل السينما الهندية، من أشهر أعمالها Mardaani، و Kuch Kuch Hota Hai.