حماة الوطن بالجيزة يفتتح مقر أمانة كرداسة ضمن احتفالات عيد الأم

افتتح حزب "حماة الوطن" بالجيزة، أمس السبت، مقر أمانة الحزب بمركز كرداسة ضمن فاعليات الإحتفال بعيد الأم، تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، والدكتور نافع عبدالهادي أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب .





شهد الحفل تسليم شهادات الأم المثالية ضمن إحتفالات عيد الأم، وكذلك إفتتاح معرض شباب الخريجين الذى يأتي ضمن سلسلة من المعارض، التي تبدأ أمانة الحزب بالجيزة فى إقامتها ضمن مبادرة يتبناها الحزب تستهدف توفير السلع للمواطنين بمحافظة الجيزة بأسعار متميزة .





قال الدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بأسم أمانة حزب حُماة الوطن بالجيزة، إن أفتتاح مقر أمانة حُماة الوطن بكرداسة، ضمن إحتفالات الحزب بعيد الأم تأتي معبرة عن إهتمام الحزب بكل ما يخص المرأة المصرية بإعتبارها أيقونة المجتمع وأحد ركائز نهضته، مشير إلى أنه يجب علينا جميعا الترسيخ لذلك لدى الشباب والأجيال الناشئة .





وأضاف عوض أن أمانة حزب حُماة الوطن بالجيزة، أعدت فاعليات متنوعة للإحتفال بأمهات مصر بجميع مقرات أمانات الحزب بالمحافظة، وراعت تنويع هذه المظاهر الإحتفالية، التي نظمتها أمانة الحزب بالتنسيق مع جميع أمانات المحافظة، من أجل أسعاد أمهات مصر فى يوم عيدهم، من هنا جاء أفتتاح مقر الحزب بمركز كرداسة ضمن مظاهر إحتفالات أمانة الحزب بالجيزة بعيد الأم .





أكد اللواء محمد الكيلاني الأمين المساعد وأمين التنظيم لحزب حُماة الوطن بالجيزة، أن إفتتاح مقر الحزب بمركز كرداسة، يأتي من منطلق دعم الحزب للمشاركة السياسية والمجتعية لجميع أهالي قري ومراكز وأحياء محافظة الجيزة، لافتا إلى أن إفتتاح المقر هو مجرد بداية لأنشطة وفاعليات سوف يتم مشاركة أبناء كرداسة بها مستقبلا .





وتابع اللواء الكيلاني الحديث عن المركز قائلا: إن كرداسة تعد من أهم وأكبر القرى المصرية القديمة التي تقع بنطاق محافظة الجيزة، وسوف نعمل على الإهتمام بإقامة الأنشطة والفاعليات الثقافية والندوات الدينية التنويرية والدورات التدريبية التثقيفية والمعرفية بها، من أجل توعية الشباب والمواطنين واعدادهم، لمواجهة الفكر المتطرف بالمعرفة والثقافة المستنيرة .





فيما وجه رضا المكاوي أمين حزب حماة الوطن بكرداسة، كلمات الترحيب والشكر إلى جميع الضيوف والحضور، مشيرا إلى البدء في تنفيذ الأنشطة والفاعليات المقررة وكذلك البرامج التنموية لأهالي كرداسة الكرام .





جدير بالذكر أن وفد أمانة الحزب بالجيزة كان برئاسة اللواء محمد الكيلاني الأمين المساعد وأمين التنظيم بالمحافظه، وضم كل من المستشار رفعت عطا أمين تنمية الموارد، وشيرين سالم أمين التدريب والتثقيف، وناديه مصطفى أمين مساعد التدريب والتثقيف، وإلهام خالد أمين العضويه، وحسام أبوزيد أمين الإعلام، وأشرف يونس أمين التواصل الجماهيري، من أمانة المحافظة، ومشاركة أحمد دياب أمين حزب حماة الوطن ببولاق الدكرور، ووليد عبدالحفيظ أمين حزب حماة الوطن بأوسيم .