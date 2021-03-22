أشرف زكي :عبد الرحمن أبوزهرة من كبار صناع الدراما المصرية والعربية

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان الكبير عبد الرحمن أبوزهرة، يعتبر من كبار صناع الدراما المصرية والعربية.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " السؤال الصعب" المذاع على قناة سكاى نيوز، أن الفنان عبد الرحمن أبز زهرة يعرض عليه أدور كثيرة، ونرغب فى قبولها.





وقد كشف أشرف زكي، أن الشائعات فى الفترة الأخيرة عن الفنانين أصبحت كثيرة، مؤكدة " الشائعات بتعمل لنا ربكة ونحن نحاربها خصوصًا فى زمن كورونا".





وأوضح أنه قد خرج وتحدث عن تحري الدقة فى نشر الأخبار عن الفنانين.





ولفت إلى أن المجال الفنى يعتبر الأكثر الذى تأثر بالأخبار غير الصحيحة خلال الفترة السابقة، وتحديدًا خلال جائحة كورونا.





وأشار إلى أن أعداء الفنانين هم طيور الظلام، وهناك بعض القنوات هدفها الأساسي نشر الشائعات.



