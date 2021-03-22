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تكنولوجيا

لبيعها هواتف iPhone 12 بدون شاحن.. تغريم شركة آبل 2 مليون دولار فى البرازيل

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:01 ص
تغريم شركة آبل 2
تغريم شركة آبل 2 مليون دولار فى البرازيل
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ندى على
قامت ولاية ساو باولو البرازيلية بتغريم شركة Apple آبل الأمريكية حوالى 2 مليون دولار أمريكي وذلك لقرار بيع الشركة هواتف iPhone 12 بدون شواحن ، وكذلك الهواتف الأقدم لها. 

وبحسب موقع Engadget التقنى فإن القانون البرازيلى استند فى توقيع غرامته على شركة آبل أن الشركة تنتهك قانون حماية المستهلك في البلاد، وأن القضاء غير مقتنع البرازيلى بحجة إزالة الشواحن للحفاظ على البيئة. 

وتشمل الغرامة أيضًا ادعاءات مضللة مزعومة بشأن مقاومة الماء، حيث أن شركة آبل رفضت إصلاح هواتف آيفون التي تعرضت لأضرار بسبب المياه بموجب الضمان على الرغم من الترويج لقدرة الأجهزة على البقاء ومقاومة المياه لفترات طويلة. 

وردت شركة آبل على القرار بتكرار حجة الحفاظ على البيئة حيث أنها ستقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فى الجو وتقليل المخلفات الإلكترونية الأمر الذى لم يكن مقنعا للقضاء البرازيلى  عند إصدار الغرامة . 

وكانت أجبرت فرنسا شركة آبل ، على تضمين سماعات  EarPods  مع هواتف آيفون 12، وبذلك أصبحت  فرنسا الدولة الوحيدة فى العالم التى سيتم فيها بيع هواتف آيفون 12 مع سماعات EarPods  الخاصة حيث سيتم تضمين السماعات داخل علبة هواتف آيفون 12 الرسمية من الشركة، وذلك تنفيذا للقانون الفرنسى.   

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