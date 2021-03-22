رشاد يناشد التضامن بتشغيل معاش تكافل وكرامة الخاص بزوجته

أستغاث المواطن رشاد فريد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش تكافل وكرامة الخاص بزوجته.





ويقول في رسالته: "تم إصدار فيزا لها من "تكافل وكرامة" وتم إيقاف الفيزا والسبب مكتوب أننا نمتلك أكثر من ثلاث مواش للتجارة، ونحن لا نمتلك حتى ماعز وتقدمت بتظلم وحضروا وعملوا معاينة وذهبت وسالت قالولى التظلمات اللى اتعملت اتلغت وذهبت لعمل تظلم آخر قالولى روح قدمه على النت.. رُحت قدمته وكان الرد على النت بوابة الشاكى جار فحص الشكوى لحين تم الرد بتقديم الاوراق بعدم ملكيتى ٣ مواش.. جبت الاوراق وبحث من الشئون الاجتماعية وخطاب من الجمعية الزراعية باننى لا توجد ارض لى ملك او ايجار ولا اى فرد من افراد الاسرة ولا نتقاضى اى معاش او تأمين وذهبت بهم لإدارة الشئون الاجتماعية قالولى روح اعمل بحث جداول ذهبت عملت بحث جداول وأخذوا الاوراق وقالوا خلاص كدا الفيزا زى ما هى موقوفة وعلى الرغم من اننى مذكور فى البحث اننى اسكن فى سكن عائلي".





وأوضح أنه تفاجأ فى بداية هذا الشهر بقطع معاشها رغم عدم تملكها أي شيء آخر سوى منزلها التي تسكن به.





وناشد رئاسة مجلس الوزراء والمسؤولين بوزارة التضامن التدخل لصرف معاشها كاملا لعدم وجود أي دخل آخر لهم.





للتواصل مع الحالة من خلال رقم ٠١٠٠١٨١٠٧٨٢





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





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