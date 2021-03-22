شاهد.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها





وتألقت وعد في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأبيض ونسقت معه بليزر طويل جمع بين اللون الأبيض والأسود.





وانتعلت وعد حذاء صيفيا أنيقا متناسقا مع ألوان إطلالتها، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت وعد على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.





شاركت الفنانة الخليجية وعد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام،عدد من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها.