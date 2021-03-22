بعد انحسار تمويله.. داعش يتبنى أساليب جديدة لدعم تنظيمه في العراق

أفادت مصادر أمنية رفيعة في محافظتي ديالى وصلاح الدين بالعراق بأن تنظيم داعش عاود عمليات الخطف للحصول على الفدية بعد انحسار تمويله في بعض المناطق.





ووفقا لوكالة "شفق نيوز"، شهدت ديالى وصلاح الدين حادثتي اختطاف نفذها مسلحو داعش الاولى في اطراف ناحية العبارة بعد اختطاف 4 مدنيين من حقول دواجن والثانية في أطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين خلال 24 ساعة.





ونقلت الوكالة العراقية عن الناطق الرسمي عن قيادة الحشد الشعبي – محور الشمال علي هاشم الحسيني- قوله إن عملية الخطف تمت بعد تأخر عودة المزارعين الى منازلهم بسبب عطل مضخة ماء كان يروون من خلالها أراضيهم الزراعية، مؤكدا أن ذوي المخطوفين اتصلوا بابنائهم واجابهم مسلحو داعش الذين يسعون للفدية وإن الساعات القريبة ستكشف ذلك.





وأشار إلى أن دوريات من القوات الامنية والحشد الشعبي تواصل البحث والملاحقة لتحرير المخطوفين.





وقامت مجموعة من عناصر داعش، ليلة أمس الأحد، باختطاف 3 مزارعين "شقيقان وقريب ثالث لهما" في قرية "حليوي" الواقعة على بعد 20 كم غرب قضاء الطوز.



