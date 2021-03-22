أطعمة تساعد على التحكم فى سكر الدم .. تعرفى عليها

إذا كنت ممن يعانون من السكر هناك أطعمه ومشروبات عديدة تساعد على التحكم فى سكر الدم يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى











- القرفة





تعتبر القرفة من أكثر مكونات المطبخ شيوعًا ، وقد أظهرت نتائج فعالة في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. له خصائص مضادة للأكسدة ، والتي يمكنها أيضًا خفض مستويات الدهون الثلاثية في مرض السكري من النوع 2 والكوليسترول





إذا تم تناولها لمدة 3 أشهر ، يمكن للقرفة التحكم في الهيموجلوبين A1c ، والذي يحدد مستوى مرض السكري على المدى الطويل.





كما أنه يساعد في الإصابة بمرض السكري من النوع الأول ، ولكن يجب الحد من استهلاكه إلى ملعقة صغيرة يوميًا







. البيض







مصدر غني بالبروتين ، يمكن أن يساعد تناول البيض في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب وزيادة الكوليسترول الجيد HDL وتقليل الكوليسترول الضار LDL. يساعد البيض المسلوق على خفض مستويات السكر في الدم





- بذور الشيا







تساعد الكمية المنخفضة من الكربوهيدرات القابلة للهضم والمصدر الغني بالألياف في الحفاظ على توازن صحي في مستوى السكر في الدم. تقلل بذور الشيا من السرعة التي يتحرك بها الطعام المستهلك عبر القناة الهضمية ويتم امتصاصه في الجسم



- الزبادي اليوناني







بصرف النظر عن كونه مصدرًا جيدًا للبكتيريا الصحية للأمعاء ، فإن الزبادي يعد خيارًا جيدًا لمرضى السكري. من أجل التحكم في مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، يمكن أن يكون تناول الزبادي اليوناني مفيدًا بسبب محتواه من البروبيوتيك. لا يساعد منتج الألبان هذا في إنقاص الوزن فحسب ، بل يحسن أيضًا تكوين الجسم لمرضى السكري من النوع 2





- الكركم







يساعد الكركمين ، وهو عنصر نشط في الكركم ، في خفض نسبة السكر في الدم والالتهابات ويقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب. كما أنه يحسن صحة الكلى التي تتأثر أكثر في حالة مرض السكري







- المكسرات





البندق واللوز والجوز والجوز البرازيلي والفستق والكاجو وجوز المكاديميا والجوز هي مصدر غني بالألياف وتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات القابلة للهضم. تكشف الدراسات أن الاستهلاك اليومي لهذه المكسرات يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم وتقليل الالتهابات ، ومستوى الكوليسترول الضار ، ومستوى الأنسولين





- البروكلي





مفيد للغاية لمرض السكري من النوع 2 ، ويمكن أن يساعد تناول البروكلي في منع ارتفاع السكر في الدم الخطير



. أيضًا ، تساعد الخضروات الخضراء الأخرى مثل الخس والملفوف والسبانخ والبقدونس والكرفس والخيار والقرنبيط والفاصوليا الخضراء والكرنب على تحسين حساسية الأنسولين وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أفضل.