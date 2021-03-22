ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أطعمة تساعد على التحكم فى سكر الدم .. تعرفى عليها

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
إذا كنت ممن يعانون من السكر هناك أطعمه ومشروبات عديدة تساعد على التحكم فى سكر الدم يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى


- القرفة

تعتبر القرفة من أكثر مكونات المطبخ شيوعًا ، وقد أظهرت نتائج فعالة في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. له خصائص مضادة للأكسدة ، والتي يمكنها أيضًا خفض مستويات الدهون الثلاثية في مرض السكري من النوع 2 والكوليسترول

إذا تم تناولها لمدة 3 أشهر ، يمكن للقرفة التحكم في الهيموجلوبين A1c ، والذي يحدد مستوى مرض السكري على المدى الطويل.

 كما أنه يساعد في الإصابة بمرض السكري من النوع الأول ، ولكن يجب الحد من استهلاكه إلى ملعقة صغيرة يوميًا

. البيض

مصدر غني بالبروتين ، يمكن أن يساعد تناول البيض في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب وزيادة الكوليسترول الجيد HDL وتقليل الكوليسترول الضار LDL. يساعد البيض المسلوق على خفض مستويات السكر في الدم

- بذور الشيا

تساعد الكمية المنخفضة من الكربوهيدرات القابلة للهضم والمصدر الغني بالألياف في الحفاظ على توازن صحي في مستوى السكر في الدم. تقلل بذور الشيا من السرعة التي يتحرك بها الطعام المستهلك عبر القناة الهضمية ويتم امتصاصه في الجسم

- الزبادي اليوناني

بصرف النظر عن كونه مصدرًا جيدًا للبكتيريا الصحية للأمعاء ، فإن الزبادي يعد خيارًا جيدًا لمرضى السكري. من أجل التحكم في مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، يمكن أن يكون تناول الزبادي اليوناني مفيدًا بسبب محتواه من البروبيوتيك. لا يساعد منتج الألبان هذا في إنقاص الوزن فحسب ، بل يحسن أيضًا تكوين الجسم لمرضى السكري من النوع 2

- الكركم

يساعد الكركمين ، وهو عنصر نشط في الكركم ، في خفض نسبة السكر في الدم والالتهابات ويقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب. كما أنه يحسن صحة الكلى التي تتأثر أكثر في حالة مرض السكري

- المكسرات

البندق واللوز والجوز والجوز البرازيلي والفستق والكاجو وجوز المكاديميا والجوز هي مصدر غني بالألياف وتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات القابلة للهضم. تكشف الدراسات أن الاستهلاك اليومي لهذه المكسرات يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم وتقليل الالتهابات ، ومستوى الكوليسترول الضار ، ومستوى الأنسولين

- البروكلي

مفيد للغاية لمرض السكري من النوع 2 ، ويمكن أن يساعد تناول البروكلي في منع ارتفاع السكر في الدم الخطير
. أيضًا ، تساعد الخضروات الخضراء الأخرى مثل الخس والملفوف والسبانخ والبقدونس والكرفس والخيار والقرنبيط والفاصوليا الخضراء والكرنب على تحسين حساسية الأنسولين وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أفضل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيفية خفض السكر التراكمى بسرعة.. تعرفى كيف

بدون أدوية.. حيل تحميك من السكري

مجربة وسريعة.. حيل للتحكم في مستوى السكر بالدم

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه

عادات بسيطة ومجربة.. تحكمى في نسبة السكر بالدم

6 نصائح طبية لخفض مستوى السكر فى الدم

ترشيحاتنا

للعاملين في الدولة.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر مارس حسب وزارتك

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تعطيل دفن موتى كورونا

حكم وضع المصحف أسفل المخدة وفي السيارة لأخذ البركة ومنع الحسد .. الإفتاء تجيب

إلهام شاهين ناعية نوال السعداوي: نموذج مميز للتنوير

أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم

الرئيس الإيراني السابق يكشف عن رأيه حول إشراك السعودية في الاتفاق النووي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات الفا روميو جوليا 2021 في مصر .. صور

أضرار الليمون للرجال .. كوارث متعددة عند تناوله بهذه الطرق

شيفروليه تقرر رفع اسعار كابتيفا 2021 CHEVROLET CAPTIVA في مصر .. صور