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فيديو جراف

فيديو جراف.. لقبت بـ السندريلا قبل سعاد حسني.. عقيلة راتب فقدت نظرها في هذا الفيلم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:41 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
عُرفت الفنانة عقيلة راتب في بداية مشوارها الفنى بصوتها الجميل،وولدت في 22 مارس 1916  في حي الضاهر وتخرجت في مدرسة التوفيق القبطية واسمها الحقيقي كاملة محمد كامل.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عقيلة راتب والتى قدمت عديد من الأفلام الكوميدية التى ستظل محفورة فى اذهان المشاهد العربى.

عمل والد الفنانة عقيلة راتب محمد كامل شاكر رئيسا لقسم الترجمة في وزارة الخارجية، فعاشت أسرتها حياة ميسورة الحال، جعلتها تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية.

ولمزيد من التفاصيل حول الفنانة عقيلة راتب فقدت نظرها في هذا الفيلم شاهد الفيديو جراف التالى.


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