طلاب الجامعات يشاركون بـ 1600 فكرة مشروع بمسابقة "رالي مصر الخامس"

ينظم مركز ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التابع لجامعة الدول العربية، رالي مصر الخامس لريادة الاعمال، والذي ينعقد على مدار يومي 28 و 29 مارس الجاري ، والتي يتم تنظيمها تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالمواكبة مع الاحتفال بمرور ٧٦ عاما على تأسيس الجامعة العربية.









وتعتبر مسابقة "رالي مصر" من أهم المسابقات الداعمة للشباب وخاصة طلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، ويهدف الرالي لنشر الوعي عن مفاهيم ريادة الاعمال، وتنشيط السياحة الداخلية والعربية.





ويشهد الرالي أكبر تجمع لخبراء الاقتصاد و الاستثمار وريادة الأعمال مع شباب الجامعات المصرية من كل المحافظات، وأكبر تجمع لأشهر الشركات في مجال ريادة الأعمال بمصر، ويتم تقديم جوائز مالية تصل إلي المليون جنيه لدعم إنشاء شركات الشباب الناشئة، كما يتم تقديم خمسين ألف منحة تدريب في مجال ريادة الاعمال، وبرنامج دعم مشروعات ريادة الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تدشين مبادرة عيشها في مصر لدعم السياحة الداخلية والعربية.









ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إطلاق أكبر حاضنة لوجستيات وابتكارات في مجال الزراعة بأسوان خلال المسابقة، واطلاق حاضنة اللوجستيات والابتكار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي، والاعلان والاحتفال بتخرج الشركات الناشئة من حاضنة سلاسل الإمداد واللوجستيات بالأكاديمية وحاضنة الشباب .





كما يتم تدشين اكبر دائرة مستديرة تحتضن خبراء ريادة الأعمال وأفكار الشباب، والتشجيع على إقامة مشاريع ناشئة والمساعدة علي تحويل الأفكار لمشروعات علي ارض الواقع، وإطلاق أكبر برنامج تدريبي لدعم أفضل الأفكار والمشروعات، بما يساهم في توفير فرص العمل بشكل اكبر.









جدير بالذكر أنه تقدم لمسابقة الرالي هذا العام ١٦٠٠ فكرة مشروع من كل المحافظات ومن خلال مشاركة عشر جامعات وهم جامعة القاهرة ،جامعة الإسكندرية، جامعة كفر الشيخ ،جامعة بني سويف، جامعة الازهر، جامعة اسوان ،جامعة المنصورة، اكاديمية السادات ،جامعة حلوان، جامعة طنطا، بالإضافة للأكاديمية العربية بكل فروعها المنتشرة علي مستوي المحافظات ليتم اعلان الفائزين في ختام فعاليات اليوم الأخير يوم ٢٩ مارس









كما يعتبر مركز ريادة الاعمال بالأكاديمية العربية المنظم للرالي بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري يحتفل بمرور خمس سنوات علي انشائه حيث وصل الدعم المالي للمساهمة في دعم مشروعات الشباب الي سبعة ملايين جنيه بعدما تقدم للمركز خلال الخمس سنوات حوالي ٣٢٠٠ فكرة مشروع ومن خلال الدعم المالي وبرامج التدريب المختلفة وصل عدد المستفيدين الي ما يقرب ٩٠٠٠ شخص كما يسهم المركز أيضا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مشاركتهم بأفكار مشروعات يتم دعمها.



