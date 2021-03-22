بالكمامات.. أحمد السقا ونجله يخطفان الأنظار عبر انستجرام

شارك الفنان أحمد السقا، متابعيه بصورة جديدة له وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، .





وظهر أحمد السقا في الصورة برفقة نجله وهما يرتديان الكمامات مما أثار إعجاب متابعيه.





ويشارك احمد السقا في الموسم الرمضاني بمسلسل "نسل الاغراب " في رمضان 2021 .





مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.