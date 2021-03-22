بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيك الفواكه المجففة للشيف شربيني

يعد الكيك من أشهى أنواع المخبوزات التى يمكن تقديمها فى مختلف المناسبات،ونقدم لك طريقة عمل كيك الفواكه المجففة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير كيك الفواكه المجففة

1 كوب زبدة

1 كوب سكر

5 بيضات

نصف كوب لبن

ربع كوب عصير برتقال

3 كوب دقيق

نصف كوب زبيب

نصف كوب مشمش

نصف كوب لوز مقشر ومجروش

نصف كوب بندق مجروش

1 و نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشة بيكربونات الصودا

رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة حبهان ناعم

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

طريقة تحضير كيك الفواكه المجففة

* سخني الفرن 180مْ، أحضري قالب ذو فتحة من الوسط عالي الحافة و في طبق عميق ضعي الزبيب، قشر الحمضيات، اللوز والبندق، أنثري عليها ربع كوب دقيق، قلّبي لتتغطى المكسرات بالدقيق. اتركيه جانبا





* على قطعة من ورق الزبدة أو في طبق عميق، أنخلي بقية الدقيق، بيكنج بودر البيكربونات، الملح، القرفة، الهيل والزنجبيل.





* في وعاء الخلاط ضعي الزبدة والسكر، ثبّتي المضرب الشبكي، شغلي على سرعة متوسطة إلى أن يصبح الخليط كريمي و أضيفي البيض بيضة بيضة مع استمرار التشغيل بعد كل إضافة إلى أن تختفي البيضة





* أضيفي الحليب،العصير، الدقيق وخليط الفواكه والمكسرات، شغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختلط المكونات جيدا و اسكبي خليط الكيك في القالب





* اخبزي الكيك لمدة 60 دقيقة إلى أن ينضج الكيك ويصبح ذهبي اللون واختبري نضج الكيك بغرس عود خشبي صغير فيه فإذا خرج نظيف دل على نضج الكيك





* أخرجي الكيك من الفرن بلطف ودعيه في القالب لمدة 15 دقيقة ليبرد، أخرجي الكيك من القالب واتركيه على شبك معدني إلى أن يبرد تماما ثم قدميه







