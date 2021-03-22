خلال يوم.. السعودية تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الوزارة إنها سجلت 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 385424 حالة.





وبهذا العدد اليومي، تكون السعودية سجلت ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا عن أمس الأحد، إذ رصدت 367 حالة.





وفي نفس التوقيت، سجلت الوزارة 387 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 374799 حالة.





وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6613 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.