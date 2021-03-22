بالطبل والمزمار .. استقبال حافل للأم المثالية على مستوي الجمهورية من أهالي قريتها .. شاهد

استقبل المئات من أهالي مركز التل الكبير بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، الحاجة فاطمة الورواري الأم المثالية علي مستوى الجمهورية بعد تكريم الرئيس لها؛ علي إيقاع الطبل والمزمار البلدي.





زغاريد سيدات القرية والجيران بدأت فور وصول الحاجة فاطمة أمام منزلها بعزبة الزهراء التابعة للتل الكبير فيما توافد الأهالي لتهنأتها فور دخولها للمنزل.





يقول حسن عبد الفضيل أحد جيران الحاجة فاطمة أنه تعرف علي الحاجة فاطمة منذ أكثر من 15 عام منذ انتقاله للعيش في عزبة الزهراء بالتل الكبير.





يضيف "طول عمرها بتعمل خير وأنا كنت بشتغل معاها وبساعدها في شغل المعمار سواء بناء أو أعمال المحارة ومنذ معرفتي بها وهي كانت قدوة ومثل لكل أهالي القرية".





لم تكتفي السيدة فاطمة الورواري بقيامها بأعمال الرجال إلا أنها كانت الملجأ والملاذ بمنزله شكوى، لقدرتها علي حل المشاكل والعمل علي الصلح بين الجيران دون اللجوء للشرطة أو المحاكم.





وتابع أن السيدة مصدر للفخر لتكريمها من رئيس الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي كأم مثالية لكل أمهات مصر لما قدمته لأسرتها وللمجتمع المحيط بها من خدمات.





يقول عبد الفضيل "عمرها ماتظلم حد أبدا ولا ترضى بالظلم ابدا ودائما بترجع الحق لأصحابه وهو ماتسبب في إطلاقنا عليها لقب العمدة فاطمة".

يقول أحمد أبو سمرة أنه منذ طفولته ولا يعلم عن الحاجة فاطمة سوى أنها تعمل في الخير والعمل علي كل مشاكل أهالي القرية.





يضيف "طول عمرها بتعمل خير وبتاجر مع الله ودائما بتساعدنا وبتحاول أنها تكون جنبنا في كل المناسبات الحزينة والسعادة".





جاء خبر فوز السيدة فاطمة الورواري بالأم المثالية بالفرح علي أهالي القرية بما تحاول أن تقدمه لهم من خدمات.





يقول أبو سمرة "عارفين انها هتقدم مطالبنا لسيادة الرئيس وحملناها السلام ليه من أهالي القرية بعد ماتصلنا بيها هاتفيا لنبارك لها بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي فوزها".





واستقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ظهر اليوم السيدة فاطمة الورواري الأم المثالية علي مستوى الجمهورية لتهنئتها علي تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.





وقالت السيدة فاطمة الورواري الأم المثالية علي مستوى الجمهورية أنها لم تصدق خبر فوزها بالأم المثالية علي مستوى جمهورية مصر العربية.

وأضافت فاطمة فور وصولها الإسماعيلية أنها تقدمت بطلبات خاصة بأهالي قريتها علي امل تنفيذها خلال الفترة المقبلة.





وقالت " أملي في إنشاء مدرسة في القرية ودخول مشروع الصرف الصحي والغاز للمنطقة وإقامة مركز شباب يساعد الشباب في ممارسة الرياضة".





وقالت إنها تتمنى ادراج قريتها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المحرومة والتي تنفذ برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقالت إنها ستكمل عملها علي مدار الأيام المقبلة في خدمة قريتها خاصة استكمال أعمال الإنارة التي تم البدء بها خلال الفترة الماضية.



