ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي لـ الدبيبة: يجب إنهاء النزاع الليبي في موعده

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:34 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالات هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب "الحرة"، رحب بلينكن  بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة وشدد على أهمية إنهاء النزاع في ليبيا.

وقال بلينكن للدبيبة إن حل الأزمة الليبية يتم من خلال عملية سياسية شاملة وتوفير الخدمات العامة الأساسية وضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في 24 ديسمبر القادم.

وشدد بلينكن على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي: ندعم ليبيا كدولة موحدة يعمها السلام

فرنسا تدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

انطلاق جلسة البرلمان الليبي لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة

لحظة تاريخية .. أول تعليق من الدبيبة بعد منح البرلمان الليبي الثقة لحكومته

بيان مهم من الخارجية السعودية بشأن الحكومة الليبية الجديدة

الخارجية الأمريكية ترحب بتصويت منح الثقة لحكومة الدبيبة بليبيا

ترشيحاتنا

الدرجة من 100 .. تعرف على معنى الألوان الموجودة في نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي

غياب مودة الأدهم وحنين حسام عن أولى جلسات محاكمتهما في قضية الاتجار بالبشر

الرئيس يصدر قرارات بتعيينات في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية

بعد تعافيه من الشلل .. حكاية إيمان البحر درويش من الهندسة إلى الطرب

بعد طول انتظار .. احصل على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر هذا الرابط الآن

الأهلي يقرر إزالة مدرج «التتش»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتستعدي للحمل .. أطعمة تضر خصوبة المرأة

طريقة عمل سلطة الجبنة بـ 3 وصفات

بعد تعافيه من الشلل .. حكاية إيمان البحر درويش من الهندسة إلى الطرب