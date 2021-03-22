وزير الخارجية الأمريكي لـ الدبيبة: يجب إنهاء النزاع الليبي في موعده

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالات هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.





وبحسب "الحرة"، رحب بلينكن بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة وشدد على أهمية إنهاء النزاع في ليبيا.





وقال بلينكن للدبيبة إن حل الأزمة الليبية يتم من خلال عملية سياسية شاملة وتوفير الخدمات العامة الأساسية وضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في 24 ديسمبر القادم.





وشدد بلينكن على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.