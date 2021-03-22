ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د.كمال الدسوقي يكتب : ست الحبايب

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:40 م
صدى البلد
Advertisements
الأم مصدر الحياة ولمَ لا وهى التى تعطى بلا مقابل من بداية الحمل والولادة والرضاعة والحب والحنان والعطاء والنماء.. انها طعم الحياة ونكهتها.. انها النهر الخالد الذى يجرى ماؤه الرقراق النقى الذى ينبت الخير والعطاء للمجتمع.. فالأم هى المدرسه الحقيقيه التى تعد الاجيال والمجتمع وهي المصنع الحقيقى لاعداد الرجال والاوطان.


إن الرباط الدائم بين الأم وأبنائها مثل الحبل السرى الذى ارتبط به الجنين فى بطن امه.. تظل الأم تراقب وتتابع بكل جوارحها ومستعدة للتضحية بنفسها من اجل أبنائها .. أتمنى ان يحفظ كل الابناء هذا الجميل الى الابد ولن يستطيعوا ان يردوا لها شيئا من عطائها.

 
بروا وأحسنوا الى امهاتكم واعلموا جيدا ان الجنة تحت أقدام الامهات وقدموا اليهم ما تستطيعون واتقوا الله فى أمهاتكم واحذروا ان تلهيكم أمور الدنيا عن ود أمهاتكم ولو بالكلمه والسؤال.. اعلم جيدا ان الأمهات تلتمس دائما الاعذار لكن كيف ستسامح نفسك امام الله لتقصيرك فى حق أمك.


والله لن يفلح شخص أمه غاضبة عليه أو حتى "واخدة على خاطرها منه".. أنصحكم ونفسى أن نترك كل امورنا ونتقرب الى أمهاتنا لعل وعسى أن نحوز رضاهن ودعواتهن.. اللهم ارزقنا بر الوالدين.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إم جي تكشف عن أحدث إصداراتها مارفيل R | صور

أسعار ومواصفات لاند روفر و رانج روفر إيفوك P300 HSE بالإمارات

تعرف على مواصفات و أسعار أصغر سيارة في السوق المصرية موديل 2021 .. صور