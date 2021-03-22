د.كمال الدسوقي يكتب : ست الحبايب

الأم مصدر الحياة ولمَ لا وهى التى تعطى بلا مقابل من بداية الحمل والولادة والرضاعة والحب والحنان والعطاء والنماء.. انها طعم الحياة ونكهتها.. انها النهر الخالد الذى يجرى ماؤه الرقراق النقى الذى ينبت الخير والعطاء للمجتمع.. فالأم هى المدرسه الحقيقيه التى تعد الاجيال والمجتمع وهي المصنع الحقيقى لاعداد الرجال والاوطان.









إن الرباط الدائم بين الأم وأبنائها مثل الحبل السرى الذى ارتبط به الجنين فى بطن امه.. تظل الأم تراقب وتتابع بكل جوارحها ومستعدة للتضحية بنفسها من اجل أبنائها .. أ تمنى ان يحفظ كل الابناء هذا الجميل الى الابد ولن يستطيعوا ان يردوا لها شيئا من عطائها.





بروا وأحسنوا الى امهاتكم واعلموا جيدا ان الجنة تحت أقدام الامهات وقدموا اليهم ما تستطيعون واتقوا الله فى أمهاتكم واحذروا ان تلهيكم أمور الدنيا عن ود أمهاتكم ولو بالكلمه والسؤال.. اعلم جيدا ان الأمهات تلتمس دائما الاعذار لكن كيف ستسامح نفسك امام الله لتقصيرك فى حق أمك.







