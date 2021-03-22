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تعليم

تجارة حلوان : نتائج الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء الامتحانات بأسبوعين

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت جامعة حلوان عن بدء الدراسة بجميع كليات الجامعة اعتمادا على نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى حيث سيكون التعليم الالكترونى  بنسبة ٦٠% و الحضور بالجامعة بنسبة ٤٠% . 

وأكد مسؤول شئون الطلاب بكلية التجارة جامعة حلوان على انتظام الدراسة بالفصل الثانى فى الكلية و انها تعمل بنظام الاون لاين خلال هذا الاسبوع و الاسبوع القادم . 
 
من جانبها أشارت وكيل كلية التجارة بجامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه بالنسبة لنتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول سيتم إعلان نتائج طلاب البكالوريس خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، لافتة إلى أن إعلان نتائج طلاب البرامج الخاصة ستكون خلال يومين.

جدير بالذكر ان جامعة حلوان تستكمل امتحانات الفصل الدراسى الاول حتى يوم ٢٥ مارس ٢٠٢١ .
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