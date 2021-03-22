وفاة فوزية أبو زيد .. 5 معلومات لا تعرفها عن بطلة فيلم "الساحر"





ونرصد لكم أبرز المعلومات عن فوزية أبو زيد.





قدمت ما يقرب من 50 عملا فنيا.





اشتهرت في عدد من الأدوار إلا أن دورها في الجزء الثاني من مسلسل "رأفت الهجان" الأكثر شهرة.

أبرز أعمالها "الساحر، ألف مبروك"، ومسلسلات "رأفت الهجان2، حبيب الروح، وأحلام العصافير".





أخر أعمالها مسلسل "أيام الحب والشقاوة" بطولة منال سلامة، أحمد التهامي، مها أحمد، علا رامي، محمد سليمان، رانيا يوسف، جمال إسماعيل، ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.





وفاتها جاءت طبيعية وتم دفنها في مقابر العائلة منذ قليل.

تم منذ قليل تشييع جثمان الفنانة فوزية أبو زيد والتي وافتها المنية صباح اليوم.