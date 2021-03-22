العلاج بالفن في معرض "أشجار طفولية" للفنانة وفاء ياديس

انطلق منذ قليل معرض "أشجار طفولية" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس أونلاين على قناة www.youtube.com/guruwafaatv فى ٣٨ لوحة آرت سيكولوجى تخاطب العقل الواعى والعقل الباطن لعلاج التوتر النفسى واضطرابات النوم وفوبيا الأشجار.





ومن فعاليات المعرض تقام احتفالية بيوم اليتيم يوم ٢ أبريل القادم ضمن مبادرة معارض صغيرة أونلاين التى أطلقتها الفنانة فى بداية العام، ويشارك فيه أطفال من ماليزيا وليبيا ومن الهند وإندونيسيا فى معرض جماعى أونلاين على نفس القناة.



