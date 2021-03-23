كل الأعذار كدابة.. هيثم شاكر يحمس جمهوره بأغنية جديدة





وكتب هيثم شاكر: "قريبا.. كل الأعذار كدابة لـ هيثم شاكر انتظروا".





وجاء التفاعل الكبير على هذا المنشور من قبل متابعيه وجمهوره، وانهالت التعليقات حول انتظارهم لطرحه الأغنية، وتمنوا له المزيد من النجاحات في مسيرته القادمة.





ومن جانب آخر، شارك هيثم شاكر فى مسلسل " حب عمرى " تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.





مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالي ومي القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

شارك المطرب هيثم شاكر، بوسترا دعائيا، لأغنيته الجديدة "كل الأعذار كدابة"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".