ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل الأعذار كدابة.. هيثم شاكر يحمس جمهوره بأغنية جديدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:06 ص
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله
شارك المطرب هيثم شاكر، بوسترا دعائيا، لأغنيته الجديدة "كل الأعذار كدابة"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب هيثم شاكر: "قريبا.. كل الأعذار كدابة لـ هيثم شاكر انتظروا".

وجاء التفاعل الكبير على هذا المنشور من قبل متابعيه وجمهوره، وانهالت التعليقات حول انتظارهم لطرحه الأغنية، وتمنوا له المزيد من النجاحات في مسيرته القادمة.

ومن جانب آخر، شارك هيثم شاكر فى مسلسل " حب عمرى " تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالي ومي القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ ملابس رياضية.. منة فضالي تتألق داخل الجيم في أحدث ظهور

بمكياج صاخب.. شاهد منة فضالي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بإطلالة ناعمة.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي

شكلك أحلى من غير ميكاب.. منة فضالى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

شاهد.. أحدث إطلالة لـ منة فضالي من سوريا

شاهد.. منة فضالي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها من سوريا

ترشيحاتنا

بسبب نصف حبة لب.. إنقاذ طفل من انفجار الرئة فى بنها.. تفاصيل

سلة الاتحاد السكندري تفوز على الزمالك في دوري السوبر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 23/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

سر زيارة الخطيب لـ سموحة.. وحقيقة انتقال حسام حسن لـ الأهلي.. فيديو

أحمد حسن يكشف "مخطط" بعض لاعبي الزمالك عقب انضمامه للفريق

أخبار الفن .. إصابة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بفيروس كورونا.. غياب الفنانين عن تشييع جثمان فوزية أبو زيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور